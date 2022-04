Fin de semana sangriento en Zacatecas: asesinan a 18 personas en diversos hechos

Uno de los asesinados fue identificado como Marlon Iván Gómez Gaytán, oficial del Registro Civil de la comunidad de Tacoaleche; de la otra víctima no se dio a conocer la identidad, pero se dijo que también es trabajador del Ayuntamiento de Guadalupe.

Elementos policiacos y paramédicos de emergencias se trasladaron al sitio tras recibir el reporte al 911. Al llegar, confirmaron que los dos hombres habían muerto, en tanto que la mujer herida fue atendida en el lugar, ya que sus heridas no eran graves.

Zacatecas.- Al menos 18 personas fueron asesinadas en Zacatecas en diversos ataques armados durante el pasado fin de semana, entre ellos dos trabajadores de Ayuntamiento de Guadalupe que fueron acribillados, con lo que la crisis de violencia no disminuye en el estado.

Raúl Durán Periodista

