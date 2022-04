Fiscalía de Guanajuato atrasa pruebas de ADN; dice familia

León, Guanajuato.- Familiares de María Laura Guevara Ramírez de 42 años de edad, se encuentran desconsolados y confundidos por la manera en que los hechos alrededor de su paradero se han suscitado. Ella desapareció el pasado 29 de marzo de 2022, la última vez que la vieron fue saliendo de su hogar en su vehículo personal en León, Guanajuato.

Los hechos:

Cuatro días después se reportó que el automóvil de María Laura había sido encontrado calcinado, dentro del coche yacían dos cuerpos; el de un hombre y el de una mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer. El hecho se ha vuelto una pesadilla que aún no termina para la familia de María Guevara, puesto que la Fiscalía General de Guanajuato no ha proporcionado información sobre si alguno de los dos cuerpos encontrados en el carro coincide con el ADN de la fémina, la única certeza es que el coche si pertenece a ella.

Fue el 02 de abril a las 9:00 de la mañana, cuando se reportó al Servicio de Emergencias, 911, que, en la comunidad de San Judas en León, Guanajuato, se encontraba un vehículo aun ardiendo en llamas, por lo que a la zona de los hechos se trasladaron bomberos. Las llamas eran tan grandes así como la columna de humo negro, que conductores que pasaban por la zona pudieron percatarse del incendio.

Hasta hoy, han pasado más de 20 días y familiares de María Laura aún no tienen una respuesta certera por parte de la Fiscalía General de Guanajuato, ellos piden la confirmación del ADN, por lo menos para poder tener claridad y descartar su mayor temor, saber si la mujer calcinada encontrada en el coche propiedad de la desaparecida, se trata de la misma María Laura. Desde el 29 de marzo se activó el Protocolo Alba para la búsqueda inmediata de la mujer, sin embargo, el único indicio que existe sobre qué pudo haber pasado con ella o alguna pista menor, es el hallazgo de su vehículo personal, pero todavía no hay claridad en el caso.

La familia de la víctima compartió con Organización Editorial Mexicana, que la respuesta que la Fiscalía General de Guanajuato les dio fue: “no seguirle”.

Familiares siguen preocupados y sin respuesta alguna, otro hecho desconcertador es que el mismo día que la mujer María desapareció también “levantaron” a uno de sus vecinos y las llaves personales de él, fueron encontradas en el lugar en que el coche se incendió, este objeto no lo tomaron peritos. Estos sucesos son los que no dan consuelo y tienen en ascuas y con ansiedad constante a la familia.

“Sólo queremos saber si es o no es, ya pasó mucho tiempo y no nos dicen nada. Sí era su coche, ese ya fue identificado. Que nos digan si es ella, estamos desesperados y desde acá no podemos hacer nada” comentó su familiar a Organización Editorial Mexicana.

Cabe destacar que la mayoría de los familiares de María Laura Guevara, residen en Estados Unidos de América, ' por lo cual es difícil para ellos poder estar presionando a las autoridades y además denunciaron una falta de atención' , así lo comentaron a Organización Editorial Mexicana.

El hecho de la centralización del Servicio Médico Forense es lo que ha retrasado la confirmación del ADN y por lo que la respuesta es nula, una falta de resultados hasta el momento, se les ha informdo que ese es el detalle del atraso, según la versión de familiares de María Laura, desaparecida desde el 29 de marzo al día de hoy.