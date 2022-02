"Fue sin intención": Chumel Torres confunde a Manelich Castilla con Iván Reyes, expolicía condenado en USA

La confusión de Chumel Torres no pasó desapercibida por el analista geopolítico Alfredo Jalife-Rahme, quien se burló de su error.

Sin embargo, al anunciar la noticia Chumel Torres mostró una foto de Manelich Castilla en lugar de Reyes Arzate, lo que provocó la molestia del ex mando policiaco, quien le reclamó al youtuber.

En otro tuit, el conductor de El Pulso de la República ofreció una disculpa pública al ex mando policiaco.

El ex mando policiaco le reclamó a Chumel Torres confundirlo con Iván Reyes. Foto: Captura de Twitter

"Oye, @ChumelTorres, aprovechando que dices que no quieres difundir información falsa: el de la foto no es #IvanReyesArzate, soy yo . ¿Serías tan gentil de aclararlo en el mismo espacio? Te agradezco y, también, te lo exijo", le escribió el excomisionado de la Policía Federal al youtuber.

México.- El youtuber Chumel Torres fue duramente criticado en redes sociales por confundir al ex mando policiaco Manelich Castilla Craviotto con Iván Reyes Arzate , otro ex policía federal recientemente condenado a 10 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

Raúl Durán Periodista

