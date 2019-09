Fue un kilómetro lo que recorrió el cuerpo de Alejandra

Culiacán, Sinaloa.- Luego de una incansable búsqueda por parte de autoridades locales y estatales, donde también se sumó la sociedad civil, la mañana de ayer pudo ser rescatado el cuerpo de Alejandra N., la menor de 17 años, a más de un kilometro de donde desapareció luego de luchar contra la creciente de un arroyo que se formó en el crucero de la avenida Victoria y bulevar Emiliano Zapata, en la colonia Jorge Almada, la tarde del pasado jueves.

Desaparición y búsqueda de Alejandra

Desde que cámaras de C-4 captaran el terrible momento, tuvieron que pasar cerca de 16 horas para que pudiera ser localizado el cuerpo a poco más de un kilometro de distancia entre el punto de la desaparición, hasta el canal Recursos, donde finalmente concluyó la angustia de una familia por saber del paradero de la joven.

En punto de las 08:00 horas se concentraron altos mandos de Seguridad Pública y todo el personal de rescate de la capital sinaloense, con la encomienda de dar con la localización de la adolescente a toda costa.

Cuando se puso en marcha el operativo, pasó alrededor de una hora cuando se avisó que su cuerpo flotaba por dicha obra pluvial, a la altura de la privada Las Palomas, a tan solo 300 metros de la Unidad Antisecuestros.

Momento en que personal de Bomberos saca del agua el cuerpo de Alejandra. Foto: Ricardo Nevárez / El Debate

El cuerpo de Alejandra fue recuperado

Continuando con los protocolos de ley, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar el peritaje correspondiente y ordenar que el cuerpo fuera depositado en el anfiteatro para darle seguimiento a los estudios de ley.

Personas que murieron en casos similares al de Alejandra

Éste hecho es el primer deceso que deja la temporada de lluvias en el año en Culiacán y en todo el estado, según archivos periodísticos.

Cabe recordar que durante el 2018 se presentaron más casos. Uno de ellos el 20 de septiembre, cuando tres mujeres, una de ellas de edad avanzada, fueron arrastradas por el arroyo del Piojo que se forma en la colonia 6 de Enero, en esta ciudad.

La primera, de nombre Andrea, fue encontrada cuatro días después; mientras que doña Rosita fue ubicada el 7 de noviembre de ese mismo año ya en avanzado estado de descomposición.

Desde que se registró el fatal accidente, hasta la fecha, aún no ha aparecido el cuerpo de Carmen, pese a que autoridades implementaron largos recorridos que se alargaron hasta el municipio de Navolato.

Las torrenciales lluvias que azotaron en esas fechas también dejaron otros dos decesos más: el de un hombre que apareció flotando en el río, a las orillas de la colonia La Limita de Hitaje, después de que el agua lo arrastró desde la colonia Ampliación 5 de Febrero.

Para el 8 de octubre, también del mismo 2018, otro menor de edad fue localizado sin vida dentro del canal principal del fraccionamiento Alturas del Sur. Jesús N., de tan solo 13 años de edad, habría salido a su escuela, pero la inesperada lluvia lo tomó por sorpresa.

Su familia lo estuvo buscando después de que cesó el chubasco, pero posteriormente se enteraron que era la misma persona que había sido encontrada por vecinos del sector y cuyos restos eran resguardados por policías municipales.

No perdieron la esperanza de dar con la adolescente

Angustiantes horas se vivieron en Culiacán debido a la desaparición de Alejandra. Nadie sabía dónde estaba, pero sus seres queridos no perdieron tiempo y se aventuraron en busca de la adolescente de 17 años de edad, mientras autoridades pausaban las labores para no arriesgar a los elementos de rescate.

Civiles no la pensaron dos veces y se fueron a buscar a Alejandra. Foto: El Debate

Sin embargo, en cuanto amaneció, se conformó un nutrido grupo ya que la orden era clara: dar con el cuerpo. Apenas iniciaban los recorridos, cuando de pronto se escuchó decir que la habían encontrado. Rápidamente, todos los presentes comenzaron a acercarse para ver las condiciones en la que había quedado Alejandra.

Por la mañana, las autoridades de rescate se reunieron para iniciar la búsqueda. Foto: El Debate

Fue claro al ver las miradas perdidas de quienes en algún momento de sus vidas tuvieron la fortuna de conocer a la joven estudiante de preparatoria.

Bomberos ingresaron por la zona donde desapareció la menor. Foto: El Debate

Ciudadano repara alcantarilla donde fue arrastrada la joven

El arquitecto Francisco Monárrez desde temprana hora acudió al lugar donde ocurrió el accidente de la joven Alejandra con el fin de ayudar de manera voluntaria en la reparación. En entrevista, el ciudadano explicó que es lamentable lo ocurrido por no tener en buen estado la infraestructura urbana por parte del Ayuntamiento, lamentando que tienen que ocurrir tragedias para que puedan hacer las reparaciones.

La buscaron hasta el canal Recursos, donde finalmente la hallaron. Foto: El Debate

Eran las 08:30 horas cuando el arquitecto esperaba que los elementos de Bomberos terminaran de ingresar a la alcantarilla como parte de los trabajos de búsqueda para tomar medidas y solicitar el apoyo de albañiles para hacer las maniobras de construcción. El arquitecto señaló que con 1700 pesos que hubiera invertido la comuna se hubiera evitado la tragedia.

Cuerpos de Seguridad, de rescate y sociedad civil estuvieron en el lugar, pensando que pudiera salir a flote el cuerpo de Alejandra. Foto: El Debate

Desde hace tres años alcantarilla estaba destapada

Los habitantes de la colonia Jorge Almada lamentaron la tragedia ocurrida con la menor de 17 años, a quien la corriente se la llevó y ocasionó que cayera en la alcantarilla que se encuentra por el bulevar Emiliano Zapata, la cual tiene tres años descubierta.

Ciudadano paga para tapar la alcantarilla. Foto: El Debate

En repetidas ocasiones se hicieron diversos reportes al Ayuntamiento de Culiacán para que hicieran los trabajos de reparación, pero hubo caso omiso a esta denuncia, en la que explicaban que era un riesgo para las personas que diariamente cruzaban por la banqueta, en especial niños que viven por el sector y pasan corriendo.

Asimismo, los habitantes hicieron el exhorto a las autoridades a que este colector sea rehabilitado en su totalidad, ya que cada año se inundan y el agua les llega hasta el techo de las viviendas.

Nivel al que llega el agua en el sector Jorge Almada. Foto: El Debate

Reconoce que socavón fue denunciado, y no se atendió

Durante la sesión de Cabildo Abierto de este viernes, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, informó que el socavón donde cayó la joven Alejandra en las inundaciones de ayer ya había sido denunciado, pero no fue atendido.

Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán. Foto: El Debate

El alcalde aseveró que se sujetará a todas las consecuencias jurídicas que implique su omisión y dará indemnización a la familia afectada por el fallecimiento de Alejandra: “Yo no me di cuenta de cómo fue que está abierta esta parte de la banqueta; si no, lo hubiera mandado a reparar. Sí había una denuncia, y aunque no se atendió correctamente, respondo por las consecuencias jurídicas que se haya hecho. No voy a negar la responsabilidad al Ayuntamiento de Culiacán”, manifestó.