Fuego devora la casa de un señor de la tercera edad en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlán. El fuego se desató en una casa de la colonia Francisco Solís la noche de este domingo, aunque por fortuna no hubo personas lesionadas.

Estos hechos fueron alrededor de las 21:40 horas o poco antes, por la calle Chamizal.

En el sitio se supo que en la casa en cuestión vive un señor de la tercera edad solo, y al parecer prendió una veladora, la cual por alguna razón se cayó, y la llama prendió un sillón y al parecer otros artículos más dentro del hogar.

Al sitio caudieron de inmediato elementos de Bomberos Mazatlán, quienes sofocaron el incendio hasta eliminar todo peligro.

También acudieron elementos de Cruz Roja y de Protección Civil Municipal, quienes revisaron al señor afectado, pero no requirió ser trasladado a un hospital, no sufrió lesiones de consideración. Tras ver que ya no había peligro, todos los rescatistas se retiraron.