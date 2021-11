Fueron siete los levantados en Culiacán, pero aun no hay denuncia formal: Castañeda Camarillo

Culiacán, Sinaloa.- Sobre los hechos registrados la noche de este jueves 25 de noviembre en el sector Barrancos donde se dio una múltiple privación de la libertad de personas, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristobal Castañeda Camarillo, informó que la información que se tiene es que fueron siete personas las que se llevaron a la fuerza de ese sector, pero que hasta el momento no se tiene una denuncia formal por estos hechos, revelando que de los nombres que se tiene de los afectados, uno de ellos tiene una orden de aprehensión por homicidio.

En ese sentido, el titular de la SSP, indicó que entre las personas levantadas hay un varón que es familiar de un elemento de la Policía Municipal, pero que hasta el momento no se ha tenido intercambio de información por parte de otra autoridad y que será la Fiscalía General del Estado, quién lleve las investigaciones del múltiple levantón. Sobre la versión de que el grupo armado regresara al domicilio donde se llevó a cabo este hechos para llevarse a más personas, dijo no tener conocimiento, ya que las versiones no coinciden con la información inicial.

Como se recordará, fue alrededor de las 19:00 horas de ayer cuando se dio la alerta de que un domicilio ubicado sobre la calle de Las Fuentes, entre avenida Los Empaques y Varsovia, del sector antes mencionado, sujetos armados se habían levado por la fuerza a un hijo de una elemento de la policía municipal y que se requería la pronta presencia de autoridades policiales. Conforme pasaron los minutos, se dio la versión que no solo había sido una persona la que se habían llevado, sino ocho.

Luego del llamado de alerta, elementos de todas las corporaciones policiales se trasladaron al lugar indicado y al parecer hallaron el domicilio sin personas y con posibles indicios en las afueras de éste, por lo que delimitaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que enviara personal a su cargo, el cual llegó minutos después para procesar el área, logrando encontrar un charco de sangre y un camino con de manchas hemáticas, por lo que abrieron una carpeta de investigación con las probables evidencias.

