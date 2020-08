Fuerte accidente en Guamúchil moviliza a los cuerpos de auxilio

Guamúchil, Sinaloa.- La tranquilidad del día en los cuerpos de auxilio fue esfumada, luego de que se reportara un fuerte accidente en esta ciudad de Guamúchil.

Trascendió que sobre la calle Samuel M. Gil, en la colonia Magisterio, circulaba de oriente a poniente un automóvil de la marca Nissan, línea Versa, de color gris, con número de matrícula VTE1140, el cual conducía Samuel Israel "C", de 32 años de edad, vecino del Fovissste, y que era acompañado por Said Alberto "C", de 22 años, con domicilio en el fraccionamiento Colinas de San Ambrosio, cuando el conductor perdió el control del volante por causas desconocidas y derrapó varios metros para terminar chocando contra un vehículo estacionado y un poste de concreto de la CFE.



La unidad que golpeó en primera instancia el automóvil es una unidad Hummer H3, de color rojo, misma que resultó con daños en la parte frontal y en la defensa trasera, pues luego del impacto, ésta le pegó al vehículo estacionado al frente, el cual es de la marca Toyota, línea Camry, de color rojo, con placas de circulación VHR3229B.

Cabe señalar que el copiloto del automóvil Versa resultó con lesiones en el brazo derecho, mientras que el conductor presentaba posibles fracturas en ambas piernas, pues luego del potente impacto quedó prensado y fue rescatado por elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes tuvieron que retirar la puerta del vehículo para sacarlo.

Posteriormente fue estabilizado por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital para su atención médica, mientras agentes de Tránsito Municipal se encargaron de las diligencias pertinetes en el lugar de los hechos para deslindar responsabilidades.