¡Fuerte golpe! Portón de herrería cae encima de un trabajador en Guasave, Sinaloa

Sinaloa.- Con lesiones en diferentes partes del cuerpo, las cuales son de consideración, resultó un soldador tras caerle encima un portón de herrería en un domicilio particular ubicado en la comunidad de Orba en Guasave, Sinaloa, hecho que se registró alrededor de las 08:30 horas de hoy.

Información proporcionada en el lugar de los hechos, indica que el herido responde al nombre de Luis Alberto ‘N’, de 22 años de edad y con domicilio en la localidad de Norotillos, quien presentó lesión de fémur en pierna izquierda y golpes en diferentes partes del cuerpo.

Hechos

Información recopilada en el lugar de los hechos, revela que según testigos señalan que Luis Alberto se encontraba laborando en un domicilio particular en Orba, cuando al parecer abrió manualmente el portón de herrería para entrar a la propiedad, pero este no se encontraba bien asegurado, motivo por el que se le vino encima y por el peso del material con el que está hecho, no lo pudo sostener, motivo por el que se cayó hasta el suelo sobre su cuerpo, quedando atrapado, ocasionándole las lesiones arriba descritas.

Fue entonces cuando rápidamente fue auxiliado por personas que se encontraban cerca del lugar y se pudieron percatar del suceso, ayudando a levantar el portón para poder sacar al lesionado y ponerlo a salvo.

Auxilio

Después pidieron apoyo vía telefónica a Cruz Roja, quienes en cuestión de minutos llegaron al lugar, donde los paramédicos le brindaron los primeros auxilios al joven.

Posteriormente fue trasladado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, para que recibiera atención especializada y poder valorar la salud del paciente, al realizarle los estudios necesarios y determinar la gravedad de las lesiones sufridas.

La víctima se tuvo que quedar internado en dicho nosocomio, bajo observación de los doctores, mientras se recupera.

Los elementos policiacos tomaron el informe de los hechos ocurridos para turnarlos a las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de las investigaciones y esclarecer esta situación.