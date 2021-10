Fuerte incendio en Central de Abastos de Acapulco consume 20 puestos comerciales

"Personal de esta secretaría en coordinación con elementos de @SEMAR_mx y bomberos del municipio, sofocaron el incendio que afectó 20 locales semifijos de la Central de Abastos de la Colonia Vacacional, en la ciudad de Acapulco. No se reportaron víctimas, solo daños materiales", fue el mensaje de Protección Civil.

Como resultado, al menos 20 locales semifijos resultaron afectados por las llamas, pero afortunadamente no se reportaron víctimas ni heridos.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Protección Civil de Guerrero detalló que personal de Bomberos junto co elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) lograron sofocar el incendio en la Central de Abastos de Acapulco.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.