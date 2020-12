Funcionario de Ahome choca con unidad que se mete a negocio

Los Mochis, Sinaloa.- Un encontronazo que sucedió en Allende y Morelos, en el primer cuadro de la ciudad, dejó daños materiales valuados en más de 50 mil pesos la noche de ayer.

Uno de los vehículos quedó en el interior de un local de una conocida empresa de autobuses.

En el aparatoso accidente está involucrado el secretario de Desarrollo Económico de Ahome, José Antonio Contreras Castro. Tanto él como el otro conductor resultaron ilesos.

No hizo alto

Datos que se generaron en el lugar del percance señalan que a las 19:00 horas una vagoneta Nitro de color gris se desplazaba de sur a norte por la Allende.

Aparentemente todo estaba sin novedad, pero había bastante afluencia vehicular debido a que era hora de salida de algunos centros de trabajo. Mientras, a bordo de una vagoneta Touareg de color negro, José Antonio Contreras Castro circulaba por la Morelos de poniente a oriente.

Sin embargo, al llegar a la Allende, por causas no específicas, el funcionario no cedió el paso, siguió su marcha, por lo que el chofer del vehículo color gris intentó evitar el choque y aceleró, pero recibió un golpe en la parte trasera, provocando que perdiera el control, que diera un giro y que la Nitro se metiera al interior del negocio.

Los testigos se acercaron para ayudar a los conductores y llamaron al servicio de emergencias 9-1-1.

No pasó del susto

Paramédicos arribaron al percance para brindarles los primeros auxilios a los conductores, pero no sufrieron golpes a pesar de lo aparatoso del accidente. Además, el local comercial estaba cerrado al momento de que ocurrió el accidente, y en la parada de camiones que está en la banqueta no había usuarios.

Personal de la Unidad de Vialidad llegó para hacerse cargo de recabar los datos. Trascendió que ambas partes llegaron a un acuerdo para reparar los vehículos.

El secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Fierro Gaxiola, llegó para ver cómo estaba su compañero de trabajo, y más tarde se retiraron debido a que tenían compromisos.

LOS DATOS

Pérdidas

La vagoneta que manejaba el servidor público quedó destrozada de la parte frontal. La unidad fue remolcada.

Informe

Agentes de Tránsito elaboraron el parte policial sobre los hechos para deslindar responsabilidades.