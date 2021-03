García Harfuch dice que no lo distraen "mensajes falsos de criminales"; tras video de "El Cholo"

Guadalajara, Jalisco. - Mediante sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, emitió un comentario sobre los señalamientos que se hicieron sobre sus nexos con un líder criminal originario de Jalisco; los cuales señaló como “mensajes falsos de los criminales” y dijo que estos no lo distraen de su compromiso con la ciudadanía.

Luego de más de 24 horas que se diera a conocer el video en donde “El Cholo”, quien se identificó como líder del Cártel Nueva Plaza señalara que mantuvo nexos con el titular de la Secretaría de Seguridad de la CDMX; esto gracias a su misma lucha en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) situación que presuntamente haría cruzar sus caminos.

“Sobre un video en donde un delincuente secuestrado por otros delincuentes refiere comentarios sobre mi persona, reitero que no nos van a distraer mensajes falsos de los criminales. Mi compromiso con la sociedad es firme, combatir hasta las últimas consecuencias a la delincuencia”, escribió en su cuenta oficial de Twitter García Harfuch, esto luego de poco más de 24 horas que el video comenzó a circular en Internet.

El funcionario señaló que estos “Mensajes falsos” no detendrán su compromiso con la sociedad en hacerle frente a los grupos delincuenciales. Fue el pasado 26 de junio cuando el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana vivió un atentado en su contra, el cual se registró en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, y que dejó lesiones a García Harfuch, así como tres personas sin vida.

El día de ayer 18 de marzo, en un video que circula en redes sociales un hombre que se identificó como Carlos Sánchez Martínez, alias “El Cholo” y presuntamente líder del Cártel Nueva Plaza y originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, dijo ser el autor de la masacre en Tonalá, además de afirmar que él mantenía nexos con García Harfuch, pues ambos buscaban acabar con el CJNG líderado por “El Mencho”.

“Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias “El Cholo” originario de Guadalajara Jalisco... Me encontré en el Distrito Federal con García Harfuch para que me brindará apoyo ya que ambos somos contras del Cártel Jalisco Nueva Generación y si me brindó el apoyo sólo me dijo que ocupaba algo relevante para poder alejarse dejarse caer aquí en la ciudad con toda su gente y el apoyo que iba mandarme”, señaló en el video el presunto criminal.

“El Cholo” fue presuntamente asesinado

Tan solo unas horas después de que el video se hiciera viral, un cuerpo embolsado fue abandonado en el Jardín Hidalgo en el Centro de Tlaquepaque, acompañado de unos carteles el cadáver señalaba que este pertenecía a “El Cholo”, señalandoló como traicionero y agradeciendo a quienes lo mandaron “calentar”.

Señala García Harfuch como "mensajes falsos" las acusaciones hechas por "El Cholo"

Algunos momentos después la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que era Carlos Sanchéz Martínez, líder del Cártel Nueva Plaza quien aparecía en el video custodiado por los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que estos lo capturaron e hicieran que filmara el video para presuntamente esclarecer algunos hechos violentos que él realizó y le fueron adjudicados al grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera.

Por otra parte, el fiscal Gerardo Solís señaló que continuaban en la investigación para confirmar que el cuerpo localizado perteneciera a “El Cholo”, aunque adelantó que algunas características físicas correspondian a las del presunto criminal, aún necesitaban más diligencias para confirmarlo.