Giran orden de aprehensión a homicida de maestra en Coahuila

Torreón, Coahuila.-Dentro y fuera del País es buscado el hombre que asesinó a la maestra Mireya Fernández Martínez, cuando estaba por incorporarse al Desfile de la Revolución Mexicana, en Torreón el domingo pasado.

Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General del Estado de Coahuila, informó hoy que se giró una orden de aprehensión en contra de quien le disparó con arma de fuego en dos ocasiones a la jefa de docentes del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicio -Cetis- No. 83.

"Esta orden de aprehensión fue circulada a las fiscalías de los estados del País para la colaboración en la localización y ejecución de la misma, hay que recordar que hay un convenio de colaboración en donde todas las fiscalías y la Fiscalía General de la República y Fiscalía Militar", indicó.

Una vez que llega a la Fiscalía General de la República se inicia el trámite para la solicitud con las autoridades extranjeras, con la Interpol".

Márquez Guevara mencionó que de acuerdo a investigaciones realizadas, el presunto homicida, quien tiene unos 40 años, pudo salir de la Comarca Lagunera tras cometer el crimen de la maestra.

"En este momento no se encuentra en la región en donde se emite la orden de aprehensión, esa es la razón por la que no se ejecutó, se ha estado dando el seguimiento por parte de las policías, pero no se ha logrado la localización, se asume, o se presume que no está en la Región Lagunera", señaló.

Del presunto autor intelectual o determinante del asesinato, Salvador, quien resultó ser el hijastro de la maestra y que fue detenido el mismo día del crimen, el Fiscal dijo que se está en espera de que finalice el término constitucional que tiene para definir su situación legal, que sería el próximo 25.

Salvador, quien también era maestro del Cetis 83, de educación física, presuntamente habría pagado cierta cantidad de dinero a un sujeto para que matara a Fernández Martínez, motivado por inconformidades con la herencia que le dejó su papá, quien falleció el pasado mes de enero, a causa de una enfermedad.

Sobre la pena máxima que podrían alcanzar los responsables del homicidio de la maestra de 50 años, delito que se estaría tipificando como feminicidio, el Fiscal dijo que es de 60 años de prisión.