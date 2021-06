Graban a joven exhibicionista en colonia de Culiacán

Sinaloa.- En un video que circula en redes sociales y que se presume que se trata del fraccionamiento Rincón Real o una zona del sector Santa Fe ubicado para la zona norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se ve a un hombre de apariencia joven circular en un vehiculo compacto de color gris.

El individuo quien viste pantalón y playera negra, va a un domicilio en donde aparentemente toca, y permanece allí unos momentos, luego se dirige a la esquina y empieza a "darse placer" a plena luz del día y en la vía pública.

El hombre voltea mucho a un domicilio en particular al parecer sin percatarse que está siendo grabado por una cámara de seguridad. En un recorrido por este fraccionamiento no se logró dar con el domicilio en donde el individuo tocó, ni en la esquina en donde se "da placer", las autoridades tampoco han ubicado la zona, por lo que al momento sólo se presume que podría tratarse de una zona de Culiacán.

Algunos vecinos del fraccionamiento Rincón Real, dijeron haber visto el video, pero no ubicaron la calle, ni las casas, sin embargo, aseguran tener miedo porque se dice que es en su fraccionamiento y porque los niños andan en la calle y juegan durante las tardes.

Una vecina aseguró que en su caso le ha dicho a sus niños que un hombre que viaja en un carro gris chico se roba a los niños y si lo ven corran y avisen a un adulto.

Otros habitantes aseguran que por lo pronto no dejarán a sus niños solos en las calles y que si alguien les toca la puerta no la abrirán, van a cerrar las rejas y se mantendrán encerrados mientras se aclara todo,, ya no se sienten seguros.

Pidieron a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que dé con el paradero de este individuo quien en apariencia es un hombre joven porque creen que si hace esto es porque no está bien de la “cabeza”, solicitan que se hagan más recorridos.

Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se dijo que no se tiene ninguna denuncia formal de este hecho, que ya se hicieron recorridos pero no han tenido éxito en dar con el domicilio, por esta razón si algún ciudadano sabe que lugar es y mira al individuo se pide reportarlo al 911.

