Grupo de rastreadoras en Mazatlán lo dan todo sin cobrar un peso

Mazatlán.- Irma Arellanes, líder de el grupo de rastreadoras “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos”, aclaró el tema donde por redes sociales se le acusa de pedirle dinero a los familiares de personas desaparecidas, lo cual informó que todo este es falso.

“Hemos tenido problemas con algunos de los colectivos de búsqueda, principalmente con los de Culiacán hace unos días, salió una publicación en donde se comentaba que yo iba de casa en casa a pedirle dinero a las personas con personas desaparecidas, para así buscar a su familiar, pero esto no es cierto, a pesar de la poco ayuda que nos han dado que es nada, nosotras porque hablo por todas mis compañeras, estamos aquí partiéndonosla, para poder encontrar a nuestros hijos, yo ya encontré al mío, varias compañeras de aquí aproximadamente unas 15 ya encontraron a su familiar, y sin embargo aquí siguen ayudando, porque eso no se trata de dinero se trata de seres humanos, no es una competencia de búsqueda y si dinero quieren, que se queden con el apoyo ellas, que nosotros nos hemos valido por nuestras propia cuenta”, manifestó.

La unión

La líder del grupo expresó que desde diciembre la comisión nacional de búsqueda no les ha dado apoyo, para seguir con la búsqueda, por lo que sus mas de 60 mujeres que forman su grupo son las que han puesto dinero de su bolsa.

Con lo único que nos han apoyado es con la seguridad, pues no podemos venir solas, a este lugar, ya que es muy peligroso, finalizó.

Informó que en los dos años que tienen de búsqueda han localizado a 105 cuerpos, a pesar de las escasos apoyos.

Argumentan

Las mujeres que forman el grupo, manifestaron estar molestas por esta situación que están pasando, pues están ocasionando que sean señaladas por cosas que no son ciertas, ya que de ellas depende localizar a cada uno de las personas desaparecidas.

“Irma es un buen líder, a veces peleamos como todo grupo, pero siempre nos apoya, dejemos trabajar, si a las demás personas no les interesan las desapariciones a nosotras si, porque es un hijo, un primo, un hermano o lo que sea al que buscamos y no lo hacemos por dinero”, dijeron las rastreadoras.

Las madres lo dicen todo

Yadira, tiene un año que se unió al grupo de rastreadoras, pues a ella le privaron de la libertad a su hijo, mientras se encontraba paseando en una bicicleta en la colonia Gabriel Leyva.

Me uní precisamente para encontrar a mi hijo, hay veces que me he quedado sin dinero, debido a que no nos apoyan, pero aun así aquí estamos siempre listas, porque no descansare hasta encontrar a mi tesoro perdido, dijo.

Laura tiene dos meses que se unió al grupo debido a que es el tiempo que su hijo tiene desparecido, el cual fue levantado en la calle Luna de la colonia Santa Elena.

“He estado aquí, por que como toda madre quiero encontrar a mi hijo, siempre he tenido el apoyo de cada una de las madres desesperadas y jamas me han pedido un solo peso, solo cuando hay que cooperar para comer o comprar agua, pues no somos de palo”, expresó.

Nohemí, tiene nueve meses que se unió al colectivo mismo tiempo que desapreció su hijo en el fraccionamiento Urbi Villa.

Nosotras hemos descuidado a nuestra familia, y esto nos ha costado mucho, así que el que crea que venimos por dinero que venga y nos ayude y se una al grupo para ver si es cierto que se hará rico, nos hemos lastimado, mencionó.

Nereyda, también busca a su hijo el desparecido hace tres meses, fue privado de la libertad en una tienda de autoservicio que se encuentra frente a una empresa distribuidora de café en la colonia Jesús García.

“No descansare, hasta encontrar a mi hijo, y me vale lo que la gente diga, no lo hacemos por gusto ni por una competencia, lo hacemos porque queremos paz”, anexó.