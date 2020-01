Habitantes de Estación Dimas, destacan baja de delitos

San Ignacio.- Habitantes de la sindicatura de Estación Dimas, coincidieron en que los robos a casa habitación han disminuido considerablemente en este lugar, pues anteriormente se presentaban hasta diez de estos delitos diariamente.

Otra de la problemática constante señalaron, era el desorden que traían los motociclistas que no respetaban los límites de velocidad y provocaban accidentes, dónde salían lesionados hasta ellos mismos por no portar el casco, ahora dijeron ven con buenos ojos el que agentes de Seguridad Pública estén actuando con mano dura contra estos conductores a quienes les recogen las motos en caso de cometer infracciones, lo que ha servido de ejemplo para el resto, expresó Marisela Noriega vecina del lugar.

Por su parte el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alberto Castro Peña, dijo que se ha estado aplicando de manera permanente el operativo "Cero Tolerancia", que aunque ha causado molestia entre algunas personas, la mayoría lo ha visto con buenos ojos, pues los accidentes de motociclistas, eran el pan de cada día en esta sindicatura, y está era una de las principales quejas de la ciudadanía.

Añadió que en un principio se aplicaban hasta quince multas al día y se recogía igual número de unidades principalmente conducidas por menores de edad que no contaban con las medidas necesarias para conducir.

Otras de las quejas de la ciudadanía mencionó, eran los robos constantes a viviendas y negocios, los cuales eran cometidos en su mayoría por personas bajo los influjos de las drogas, y que robaban a sus propios familiares.

Elementos policíacos en Estación Dimas. Fuente: Yolanda Tenorio

El funcionario dijo que en un año los delitos han descendido en un ochenta por ciento, toda vez que se dieron a la tarea de enviar a rehabilitación a los jóvenes que hacían daños "desde principios del año pasado y a raíz de tantas quejas, el alcalde Iván Ernesto Báez Martínez, a manera de ayudar a las familias de estos adictos, decidió implementar un programa de ayuda, pues para él el enviarlos a la prisión no era la solución porque al salir libres continuarían delinquiendo al no llevar ningún tratamiento para su adicción, por lo que con consentimiento de la familia decidió enviarlos a un centro de rehabilitación, apoyando con el pago de los gastos, pues muchas familias no cuentan con los recursos económicos suficientes para pagar la estadía de estás personas en los centros, esto ha sido de mucho apoyo para ellos" expresó.

Algunas de estas personas en su mayoría hombres jóvenes, ya ha salido y se han incorporado a la sociedad, dejando de ser un problema y una preocupación para sus familias, principalmente para sus padres.

Elementos policíacos en Estación Dimas. Fuente: Yolanda Tenorio

Castro Peña, dijo que los rondines de vigilancia no solo en esta sindicatura han sido constantes lo que se ve reflejado en la disminución de los delitos.

Por último hizo un llamado a la sociedad a reportar cualquier tipo de delito para seguir conservando la tranquilidad que se respira en todo el municipio.