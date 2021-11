"Habrá justicia": fiscal de Puebla en homenaje a ministeriales asesinados por policías de Tecamachalco

"Hablé con el alcalde (de Tecamachalco) para anticiparle que íbamos a detener al personal, lo hicimos, no opusieron resistencia y si la hubieran puesto los habríamos detenido de cualquier manera, hoy están a disposición nuestra", detalló el fiscal de Puebla.

Barbosa también advirtió que no se aceptará la versión de que fue una confusión que los policías municipales de Tecamachalco dispararan contra los ministeriales.

