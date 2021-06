Hacen justicia por Aurora, la perrita que murió tras ser abusada por su dueño en Michoacán

Michoacán.- Una perrita de la raza French Poodle murió por lesiones internas tras ser abusada por su propio dueño, quien ya fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La perrita fue bautizada con el nombre de 'Aurora', lamentablemente luchó por su vida durante 10 días por las recurrentes violaciones por parte de su dueño, la mascota padecía severas lesiones vaginales y anales que a su vez, le generaban complicaciones para caminar.

Aurora tenía más de ocho años de edad, presentaba ceguera, fue rescatada por animalistas y policías del domicilio del hombre en el municipio de Los Reyes, gracias a una denuncia ciudadana el pasado 8 de junio de 2021.

Leer más: Se realiza en San Miguel de Allende primer boda civil entre dos personas de la comunidad LGBT

El dueño de la perra es acusado de crueldad animal, fue detenido cuando cometía el abuso contra la perrita, se identificó como Pedro "N".

Fue la activista defensora de los animales en la región de Los Reyes, Gabriela Amezcua, quien dio a conocer el caso de "Aurora" mediante las redes sociales, ella le puso el nombre y quedó bajo su resguardo sus últimos días de vida.

"Un amigo canino es todo lo que necesitas en tu vida, y si el cielo es por mérito te acogerá a ti.Te extrañaré mucho, me demostraste ser mucho mejor que el ser humano que te "crió". Fuiste y eres un rayo de luz que me lleno de esperanza. Duerme eternamente mi dulce Aurora, el dolor ya no volverá más", escribió Gabriela Amezcua, en su perfil de Facebook tras la muerte de la perrita.