Hallan a dos mujeres descuartizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua

Ciudad Juárez.- Este domingo 16 de enero por la mañana los cuerpos descuartizados de dos mujeres fueron encontrados dentro de bosas de plástico en la carretera Juárez - Porvenir, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Fue a la altura del poblado San Agustín donde habitantes encontraron las bolsas esparcidas por la vialidad y dieron aviso a las autoridades con llamadas al número de emergencias 911, tras esto, acudieron al sitio policías para resguardar la escena en espera de peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta el momento de redactar esta nota no se ha dado a conocer el nombre de las víctimas.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, detalló en comunicado de prensa que los miembros de la Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez ya iniciaron con investigaciones para esclarecer los hechos.

"Estamos en investigaciones. Como gobernadora, pero también como mujer, ya lo he dicho y lo he prometido y hemos trabajado ya en Ciudad Juárez, no vamos a dejar el tema impune y no vamos a dejar de trabajar más que nada", dijo funcionaria.

Otra instancia que indaga al respecto es la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).

Este domingo, horas más tarde del hallazgo, los tres niveles de gobierno dieron inicio al programa "Juntos por Juárez", cuya finalidad es acabar con la violencia en el municipio.