Hallan a joven muerto en tiradero de basura de Hacienda del Valle en Culiacán

Ya eran pasada de las 7:00 horas y personas que salían de sus casas para tomar camino a su trabajo o a algún plantel educativo buscaron rutas alternas y así poder continuar con su viaje. Otros más que se quedaron a observar al cadáver a cierta distancia, no lograron reconocerlo.

Los agentes más cercanos a la zona señalada llegaron y al bajarse de la patrulla se acercaron al cuerpo y a simple vista no notaron que presentara huellas de violencia.

Sinaloa.- En una zona usada como tiradero de basura del fraccionamiento Hacienda del Valle , en la ciudad de Culiacán , elementos de la Policía Municipal confirmaron el hallazgo de un joven muerto. Hasta el cierre de la presente edición su nombre no había sido revelado ni tampoco la causa de su muerte.

