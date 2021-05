Hallan a mujer asesinada envuelta en una sábana y atada de pies, y manos en Nuevo León

Nuevo León.- Atada de manos y pies, envuelta en una sábada color celeste y asesinada fue encontrada una mujer la mañana de hoy martes alrededor de las 5:30 horas por vecinos de la colonia San Blas, en el municipio de García, Nuevo León.

El hallazgo fue reportado al número de emergencias por habitantes de la colonia antes mencionada, el cadáver estaba frente a la plaza principal, en la calle Doctor Alarcón Segovia y presentaba golpes.

La mujer no ha sido identificada se le calculan unos 25 año de edad y se le aprecian unos tatuajes de los que no se dieron detalles; viste una blusa blanca y pantalón de mezclilla azul, no se precisó si tenía calzado.

Al lugar acudieron Peritos y agentes ministeriales acordonaron una amplia zona para tratar de resguardar las evidencias, pues se presume que la mujer fue asesinada en otro lado y solamente fueron a tirar en ese lugar su cuerpo.

Cabe mencionar que el pasado 21 de mayo fue asesinada otra mujer y también abandonaron su cuerpo en una brecha cercana Colonia Vista Bella, en García.