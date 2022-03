Hallan a otro ejecutado al sur de Culiacán: suman tres en 24 horas

Como se dio a conocer con anterioridad, por una brecha que va al piggy back, entre Punta Azul y una reconocida plaza comercial, otra persona se localizó muerta. Para después de las 19:00 horas, otro crimen más, este último se sospechó que se trataba de un indigente, pero dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

De pronto, el perímetro quedó delimitado con cinta amarilla, con la leyenda de ‘Prohibido el Paso’, y con esto se evitó que personas ajenas al hecho se introdujeran a contaminar el área. Entre comentarios que se hicieron en el lugar al no visualizar algún cascajo tirado sobre el pavimento, se llegó a presumir que esta persona pudo haber sido ejecutada en otro punto de la ciudad, pero sus agresores eligieron ese punto para abandonarlo.

¿Quién era?, dicho cuestionamiento era impredecible, los uniformados no tenían la facultad de revisarles sus pertenencias.

