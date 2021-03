Hallan restos humanos y narcomensaje en Nezahualcóyotl, Edomex

Estado de México.- Policías locales reportaron la mañana de este lunes el hallazgo de varios paquetes dentro de una bolsa negra con restos humanos en su interior, al parecer de una sola persona, en vialidades del municipio de Nezahualcóyotl.

Los paquetes fueron distribuidos en la avenida México Lindo con esquina Dr. Gustavo Baz de la colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl. Hasta el momento, el sexo e identidad de la víctima permanece en calidad de desconocida. La autoridad ha acordonado la zona y ha proseguido con las digilencias para esclarecer el hecho.

En la bolsa se habrían encontrado paquetes envueltos con varias bolsas y atadas con cinta canela y una cobija de color rojo con café.

Medios de comunicación locales indican la presencia de una cartulina fosforescente de color amarilla, donde se leía:

ABRAHAM E IRVING: HIJOS DEL COCHO... YA DÉJENSE DE MAMADAS YO LES DEJE 850 MIL PESOS DE DINERO A GUARDAR Y 3 MILLONES DE TACHAS, ACIDOS 100 PASTILLAS DE FENTANILO Y AHORA SE HACEN PASAR POR MUERTOS. NO SE HAGAN PENDEJOS Y QUIERO LO MÍO YA SUS FAMILIAS ME QUIEREN DAR PINCHES SOBRESITOS DE CRISTAL QUE NO ME SIRVE PA´NI MADRES NO ES MI LÍNEA QUIERO LO MÍO O VA A VALER VERGA EL 10 DE MAYO. ATTE: EL 40 TROPA DEL INFIERNO.