Hallan cadáver torturado cerca de instituto en Zapopan

Zapopan, Jalisco.- En una brecha cercana al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, ubicado en Zapopan, fue encontrado el cadáver de un hombre torturado.



Pasaban las 8:00 horas cuando llegaron reportes a los números de emergencias para alertar sobre el hallazgo de un hombre inconsciente en un camino de tierra cercano a la Avenida Circunvalación del Bosque y Camino Arenero, en la Colonia El Bajío, en Zapopan.



Oficiales de la Policía de Zapopan acudieron a verificar y encontraron a un individuo tirado, quien no dio respuesta, por lo que solicitaron la intervención de los Servicios Médicos Municipales.



Los paramédicos revisaron al sujeto, quien aparentaba unos 40 años de edad, y señalaron que ya no tenía signos vitales.



Por la forma en que fue encontrada la víctima no se pudieron precisar en el lugar del hallazgo las causas de muerte ni el tiempo de evolución cadavérica que presentaba.

Te recomendamos leer:



Sin embargo, personal de la Policía de Zapopan informó que el cuerpo tenía huellas de violencia, aunque no precisaron de qué tipo eran ni con qué fueron causadas.



El fallecido vestía playera de manga larga en color negro, así como pantalón de mezclilla azul y botas.



El sitio donde fue encontrado el cadáver está rodeado de terrenos, por lo que no hubo testigos que aportarán información sobre el responsables de abandonarlo.

El hombre fue localizado cerca del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco / Reforma Temática



En la escena del crimen no fueron encontrados indicios que brindaran pistas sobre el homicidio.



A poco más de 450 metros de donde ocurrió el hallazgo se encuentran las instalaciones del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco.



El cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana para someterlo a la necropsia de ley y pueda ser identificado por sus familiares.



En tanto, los agentes investigadores del área de Homicidios Dolosos de la Fiscalía del Estado comenzaron con las indagatorias para esclarecer los hechos.