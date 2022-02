Hallan cuerpo de pescador que desapareció hace tres días en la presa El Salto de Elota, Sinaloa

Sinaloa.- Tras tres días se búsqueda, logran rescatar el cuerpo del pescador que murió ahogado en la Presa El Salto Aurelio Benasinni Vizcaíno, en el municipio de Elota, Sinaloa.

Fue el pasado sábado, cuando al parecer cerca de la 05:00 horas de la mañana, quien llevara por nombre Fermín Alberto "R" de 39 años de edad, de profesión maestro quien residía en El Salto, se introdujo al embalse de dicha presa a retirar unos chinchorros, pero quedó atrapado en ellos y cayó al agua.

A partir de esa hora, ya no supieron nada de él, ya que no salió a flote, y se dió el reporte a las autoridades, llegando al lugar personal de Protección Civil, quienes al ver que no podían entrar más allá de quince metros, solicitaron apoyo a la Semar búsqueda y rescate, quienes se unieron a la búsqueda, pero no lograron ubicarlo ya que la oscuridad se los impidió.

La búsqueda se reactivó el domingo, sin resultados positivos, y fue pasadas las 06:00 horas de la mañana de hoy lunes, que por fin el cuerpo fué localizado.

Juan Vázquez, coordinador de Protección Civil de Elota, señaló que este se encontró en el fondo del embalse a aproximadamente 40 metros de profundidad, y quienes participaron en la búsqueda fueron trabajadores de la presa, familiares, buzos de La Cruz de Elota, personal de de la Armada de México de búsqueda y rescate, así como Protección Civil, estuvo apoyando en las labores.

Al sitio arribó personal de la Fiscalía, quienes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al Semefo dela ciudad de Mazatlán para los trámites de ley. Familiares y amigos de quién fuera maestro, lamentan su deceso en redes sociales.