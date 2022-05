Hallan cuerpo en estado de descomposición en un refrigerador en Ciudad Juárez 

Ciudad Juárez, Chihuahua.- El hallazgo se realizó la tarde de este lunes en el cruce de Saltillo y Montemayor, en la Colonia Ex Hipódromo, a unos dos kilómetros y medio del Centro Histórico de Ciudad Juárez.



La Fiscalía General del Estado de Distrito Zona Norte informó que investiga el hallazgo.



"De acuerdo con las primeras indagatorias al momento en que se encontraban realizando la limpieza de una vivienda, se percataron que a través de un refrigerador que se encontraba en el domicilio emanaba un olor fétido y al revisar encontraron el cuerpo", indicó en un comunicado la FGE.



Según las investigaciones, quienes limpiaban sacaron el refrigerador y fue cuando descubrieron que había un cuerpo y se comunicaron con las autoridades.



Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) arribaron al lugar en donde localizaron a un hombre de aproximadamente 1.60 de estatura, en avanzado estado de descomposición, motivo por el cual no se pudieron determinar lesiones a simple vista.



El hombre sin vida, quien estaba vestido, tenía aproximadamente 28 años de edad.



No se precisó si quienes limpiaban el domicilio eran los propietarios o gente externa.



Personal técnico de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses realizaron el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense y realizar la necropsia.

En tanto, el Ministerio Público en coordinación con policías de Investigación, analistas y peritos en Criminalista, efectúan las diligencias correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.