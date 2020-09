Hallan posibles restos de ex policía ministerial desaparecido en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El pasado dos de septiembre fue encontrada una fosa clandestina en una zona enmontada de la comunidad de Paredones, municipio de Culiacán en donde fueron rescatados los restos óseos de tres personas. Extraoficialmente se informó que uno de los cuerpos pertenece al exdirector de investigaciones de la antigua Policía Ministerial del Estado, Reynaldo Zamora Gaxiola, quien fuera privado de la libertad a principios de febrero de 2017 en el sector Barrancos.

Cuando se halló la fosa, y la posterior excavación que se alargó por tres días, se informó que en total fueron tres cuerpos los sacados de la tierra.

Los dos primeros llevaban playera negra, al parecer de licra; mientras que la vestimenta del tercero era un pantalón de vestir negro, talla 58, y camisa del mismo color, talla 3XL, mismas que se dijo portaba Zamora Gaxiola al ser ‘levantado’ por sujetos armados.

La información de que había sido identificado por familiares fue dada de manera extraoficial; sin embargo, la líder del colectivo Voces Unidas por la Vida A.C., Alma Rosa Rojo, quien estuvo presente en las excavaciones, comentó que las pruebas de ADN tardaban días en ser concluidas y que lo más rápido que podrían estar listas sería en 10 días, los cuales no han pasado.

Cabe resaltar que serán las autoridades correspondientes las que determinen si los restos pertenecen a Zamora Gaxiola.

Pantalón talla 58 que fue hallado junto con los restos. Foto: El Debate

Levatán a Reynaldo en Culiacán

El 2 de febrero de 2017, aproximadamente a las 14:00 horas, sujetos armados que se movilizaban en dos camionetas interceptaron la camioneta tipo Van en la que circulaba Reynaldo Zamora por el bulevar Benjamín Gil y bulevar Las Torres, en Barrancos.

Tras el reporte, se hizo un inmenso operativo para tratar de ubicar a los responsables, que presuntamente habían escapado con rumbo al sur; sin embargo, no fueron localizados, desconociéndose el paradero de ellos y la víctima.

Desde ese entonces, no se habían tenido noticias del excomandante. Fue hasta ayer que se dijo de manera no oficial que uno de los cuerpos hallados en la fosa de Paredones era el ex policías ministerial.