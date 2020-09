Hallan sin vida a persona que estaba desaparecida en el río Sinaloa, Guasave

Guasave, Sinaloa.- Tras casi cinco días de desaparecer en las aguas del río Sinaloa, hoy por la mañana se localizó el cuerpo sin vida de Jorge “N”, de 55 años de edad, ya que quedó entrampado en una zona azolvada de dicha obra hidráulica, a unos 100 metros del puente vado.

El fallecido era del sector El Chorrito, de oficio jornalero, quien se metió a bañar el viernes pasado en la tarde-noche, justo debajo del nuevo puente, pero al transcurrir unos minutos y no salir a la superficie, su acompañante dio aviso a familiares y se pidió el apoyo a las autoridades y cuerpos de rescate para iniciar su búsqueda desde ese día, y a pesar de la ardua labor por parte de elementos de Protección Civil que peinaron la zona hasta la curva de San Pedro, no lo hallaron, y fue gracias a la coordinación con bomberos, apoyados por el equipo de buceo, que lo hallaron, pues no lo lograban debido a las corrientes que se presentaron en el río y las caudal del mismo, originadas por las lluvias, pero hoy en las primeras horas del día el cuerpo flotó y se logró dar con los restos de Jorge.

Jorge Morales, comandante del departamento de Bomberos y con más de 40 años de experiencia, dijo que es la primera vez que una búsqueda de rescate se les desfasa por tantos días, y eso lo atribuyó a las aguas turbias que están cruzando dicho río y la maleza que existe en unos puntos.

El cuerpo está muy metido en la maleza, van a tener que usarse herramientas para cortarlas y extraer el cuerpo”, declaró.

Guadalupe Soto, director de Protección Civil, detalló que se mantuvo la búsqueda diaria y fue hasta este miércoles a las 11:30 que lo ubicaron.