Hallan tres cuerpos en fosa clandestina en una casa en Sonora; dos hombres y una mujer

Sonora.- Los cuerpos de dos hombres y una mujer fueron encontrados en un hoyo en una vivienda del Municipio de Puerto Peñasco, en la región noroeste de Sonora, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La persona, detalló la FGE, que alertó sobre la fosa clandestina identificó a la mujer como Laura Elizabeth Rico Leyva, de 24 años de edad, quien desapareció hace ocho días.

"Hoy en la madrugada a las cuatro de la mañana tuvimos conocimiento que en un domicilio en Puerto Peñasco se hizo el hallazgo, una persona, un testigo nos señaló que había tres cuerpos en un hoyo en un patio de un domicilio y efectivamente se localizan tres cuerpos", afirmó la Fiscal Claudia Contreras.

"Actualmente se están haciendo las técnicas de investigación para procesar el lugar y la información que nos brindó esta persona, que dio conocimiento es que se trata de esta joven, en cuanto tengamos mayores datos de identificación les podremos compartir".

Rico Leyva fue vista por última vez el pasado 16 de marzo, y el reporte de su desaparición, lo realizaron sus familiares el 19 de marzo en el expediente de la Alerta Alba SG/CBPESON/0026/2022.

Rodolfo Rico Villalobos, padre de la joven, exigió con mensajes en redes sociales, marchas y protestas afuera de oficinas gubernamentales la localización de su hija, madre de un niño.

"Puerto Peñasco, un pueblo donde la ley la impone el crimen organizado y las autoridades al servicio del mismo. Exijo justicia por mi hija", publicó este jueves Rico Villalobos.

Ayer, el padre de familia participó en una movilización de desaparecidos en Sonora.

"Vinieron a apoyarnos y exigir la búsqueda de mi hija, que se encuentre, no puede ser posible (entre llanto) que me la hayan arrebatado así, que saquen a mi hija, que me la entreguen, que me digan dónde está, muy doloroso con esta incertidumbre sin saber dónde está, estoy exigiendo a las autoridades que me den una respuesta inmediata", expuso.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre la identidad de los dos hombres encontrados en el predio ubicado en la Colonia Benito Juárez.