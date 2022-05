Hallaron el camión que provocó carambola en El Chamizal en Los Mochis

“Toda la noche estuvimos cuidando a un familiar enfermo y en la madrugada escuchamos el golpe. Salimos pero no vimos nada anormal debido a que estábamos muy cansados. Y más tarde nos dimos cuenta de lo que pasó. No es justo que personas provoquen choques y huyan”, dijo uno de los moradores de la vivienda.

La pick up sufrió la mayor parte de daños porque además de que la chocaron, se impactó contra un árbol. El adulto buscó al vehículo responsable de los daños, pero no lo encontró, solamente parte de una defensa color blanco que estaba quebrada. Manifestó que posiblemente era de un camión urbano porque por su casa pasa una ruta.

De acuerdo a la información que se generó en el lugar del percance, se indica que a las 05:30 horas los moradores estaban descansando en una casa-taller ubicada en la esquina mencionada y de repente escucharon un fuerte golpe, uno de ellos se levantó y se asomó por una de las ventanas del domicilio, pero no miró nada raro. Sin embargo, minutos después salió del inmueble y observó que su camioneta Sonoma color negro estaba chocada, así como un Datsun color azul, un Grand Am blanco y un Neón tinto.

Noel Vizcarra Reportero de la sección policiaca del periódico Los Mochis.

Nació en Salvador Alvarado, (Guamúchil) en 1978, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Occidente en la primera generación 1997-2001. Desde el 22 de septiembre del 2004 ingresé a laborar a El Debate de Sinaloa. Me he desempañado como editor de periódico La i en Culiacán, de la nota policiaca del Debate de Culiacán, en La i de Los Mochis y Guasave. Actualmente soy editor-reportero policiaco del periódico el Debate de Los Mochis. He cubierto enfrentamientos en la zona serrana de Sinaloa y otras entidades del país. Uno de las coberturas más importantes fue la captura de El 'Chapo' Guzmán en Los Mochis, Sinaloa. He asistido a diferentes cursos para periodistas en Los Mochis, Guasave, Culiacán, Ciudad de México, Toluca y Guatemala.