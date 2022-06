Hay 231 personas desaparecidas y más de mil 600 cuerpos sin identificar en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- En los tres primeros meses del año desaparecieron 231 personas que no han sido localizadas en el estado, estos datos se obtuvieron de un informe que presentó la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato.

De enero a marzo en el estado se levantaron 372 alertas por desaparición de personas, de las cuales 141 fueron localizadas, entre ellas cuatro cuerpos sin vida, tres eran mujeres.

En Guanajuato, como en todo el país, los números de desaparecidos lo encabezan los hombres, de las 231 personas no localizadas, 153 son varones y 78 son mujeres.

Las cifras de los menores de edad también fueron informadas, en el estado hay 78 niños que no han sido localizados, en el mismo periodo de tiempo se levantaron 208 Alertas Amber, de las cuales 130 ya fueron desactivadas.

Comparado con otros estados, las campañas de búsqueda en fosa es fructuosa en Guanajuato, ya que en el primer trimestre del 2022 se realizaron 50 jornadas de búsqueda, casi la mitad fueron individualizadas. Se localizaron 25 fosas clandestinas y 34 pozos de sondeo donde se localizaron cadáveres, según un reportaje de El Sol de León.

Más de mil 600 cuerpos sin identificar en el Panteón Forense

Aunado al tema de las desapariciones se encuentran los cuerpos encontrados no identificados, en el panteón forense del estado se localizan más de mil 600 cuerpos que no han sido reclamados, de los cuales no se tiene información de a dónde o a qué familia pertenecen.

En la reciente publicación “Discursos y vacíos: los laberintos de la desaparición en Guanajuato”, de Fabricio Lorusso, se ha informado que en Guanajuato son mil 673 cuerpos que nadie ha reclamado.

También informa que del año 2012 a la fecha son 374 cuerpos los que llegaron al Panteón Forense de Guanajuato, con cuerpos que llegaron de otros municipios, son 171 de León, 131 de Celaya y 72 más de Irapuato, lugares donde antes había fosas comunes, según reporte de El Sol de Salamanca.

