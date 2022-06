Hay 7 detenidos por linchamiento de Daniel Picazo en Huauchinango, Puebla: SSPC

Aparentemente, un audio difundido en WhatsApp provocó la confusión que se exacerbó cuando los pobladores identificaron a dos hombres que no pertenecían al lugar, uno de ellos el abogado y asesor de la diputada del PAN Joanna Alejandra Felipe Torres.

El subsecretario de Seguridad explicó que los linchamientos ocurren debido a la desinformación, rumores y la indignación de las comunidades, pues cabe recordar que en el caso de Daniel, al ser desconocido por los habitantes, el joven abogado fue acusado de buscar robar niños, lo que derivó en el linchamiento, y aseguró que no habrá impunidad.

El funcionario detalló que los cinco hombres detenidos ya fueron vinculados a proceso por la muerte de ex asesor del PAN en al Cámara de Diputados, a lo que se suma el arresto de otras dos personas presuntamente involucradas.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.