Hermano de funcionario de la FGE de Baja California es torturado y grabado confesando crímenes

En las últimas horas circula un video donde se ve a una persona visiblemente torturada, confesar diversos crímenes. El protagonista de este clip es Ramsés Heriberto Zatarain Hernández de 35 años de edad, quien, al ser interrogado por sus presuntos torturadores, explica que su hermano Rigoberto Zatarain Huitrón es un funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California y, según sus palabras, le habría ayudado a evadir la justicia.

En el video de 46 segundos se aprecia a un Ramsés Zatarain semidesnudo, visiblemente golpeado en la cabeza y extremidades y con dificultades para respirar a la hora de responder al interrogatorio. Durante los escasos segundos de grabación confiesa haber participado en la desaparición de dos jóvenes a la salida del bar "El Relajo" en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Momentos después, revela la supuesta ubicación en donde fueron enterrados los cuerpos. Según Zatarin Hernández, habrían sepultado a los jóvenes en el rancho Carey, propiedad del "El Chito" en el Ejido Islas Agrarias "A".

Así se lo hizo saber a sus torturadores:

Torturador (T). ¿Qué pasó con las dos personas que levantaron en el bar "El Relajo"?

Ramsés Zatarain (RZ). Los mataron en el rancho del "Chito".

T. ¿Cómo se llama el rancho del "Chito"?

RZ. Hacienda Carey.

T. ¿Dónde está ubicada la hacienda?

RZ. Islas Agrarias A.

T. ¿Dónde exactamente están enterrados los dos cuerpos?

RZ. Atrás donde hicieron el 'depa' nuevo.

T. ¿Quiénes más colaboraron con el "Chito"?

RZ. El compa de él que está en el bote con él.

T. ¿Quién más?

RZ. Y mi carnal supo. Me hizo el paro para que no me metieran al bote.

T. ¿Tu carnal dónde trabaja?

RZ. En el estado. Es Ministerio Público.

T. ¿Cómo se llama tu carnal?

RZ. Rigoberto Zatarain.

Rigoberto Zatarain es un funcionario de la FGE de Baja California y ha formado parte del Ministerio Público adscrito al área de homicidios dolosos desde el año 2019.

Zatarin Huitrón se desempeña en la actualidad como Coordinador de Ministerios Públicos de la Visitaduría en Mexicali.

El video de la confesión de Ramsés vio la luz luego de que el miércoles 1 de junio fuese documentada su captura. Una mujer grabó el momento en el que sujetos armados que portaban chalecos con las siglas de la fiscalía, privaban de la libertad al hombre de 35 años. Horas después, su cuerpo fue encontrado sin vida, maniatado y con huellas de tortura. La FGE se deslindó de cualquier operativo emprendido contra Ramsés Zatarin Hernández.