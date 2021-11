Hermano de presunto feminicida de Guadalupe del Toro lo delata en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán.- Hermano del presunto feminicida de María Guadalupe del toro Morales, delató su consanguíneo con la mamá de la víctima para poder ayudar a la localización del cuerpo de la joven en Morelia, Michoacán.De acuerdo con el testimonio de un investigador especialista en desapariciones forzadas de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue Juan G, el propio hermano de Martín G., presunto feminicida de María Guadalupe del Toro Morales, quien dio los primeros indicios para dar con el cuerpo de la víctima que fue localizado sin vida en diciembre del 2019.En la audiencia que se realizó en la sala ocho del Poder Judicial del Estado de Michoacán, el especialista relató que el hermano del imputado se comunicó con la madre de María Guadalupe del Toro para expresarle que tenía información sobre su hija.

Ante el temor de verse involucrado, detalló que Juan decidió no acudir a la FGE, por lo que optó en hacerle saber a María Luisa Morales que habían asesinado a su hija y que el cuerpo fue abandonado en una zona cercana a Salida Charo.Si bien aclaró que no se encontraron los restos de la víctima donde Juan lo indicó, el testigo apuntó que fue en un canal cercano al lugar y colindante con Ciudad Industrial.Dentro de las labores de investigación, señaló que se pudo conocer que Juan fue el encargado de dar la motocicleta de María Guadalupe a Ernesto R., quien tenía la misión de deshacerse de ella, cosa que no pudo lograr porque elementos policiacos lo detuvieron al cometer una infracción.

Por otra parte, un perito médico forense también ofreció su testimonio y señaló que al hacer una valoración de la necropsia, puedo concluir que María Guadalupe recibió un trato cruel, inhumano y degradante, producto de la alta cantidad de golpes que recibió.Así mismo, indicó que estas lesiones se produjeron antes de que muriera, pero aseveró que también hubo agresiones tras su muerte, cosa que, explicó, pudo concluir por la ausencia de tejidos blandos en su cuerpo.Con el relato de una médico forense más, también adherida a la FGE, se ratificaron las lesiones de las que fue víctima Guadalupe y así mismo, se reiteró que la causa de muerte fue por asfixia mecánica por estrangulamiento.

Lee más: La candidata Citlalli Amaya de MC emitió su voto en Tlaquepaque

Una particularidad que se presentó en esta audiencia, fue que los jueces aceptaron que Verónica Del Toro Morales fuera considerada como víctima indirecta, al ser hermana de Guadalupe.Si bien en primera instancia se negaban a ello al exponer que sólo los hijos menores de edad de la fallecida podían ser catalogados como víctimas indirectas, los abogados presentaron argumentos legales para refutar dicha postura.El 24 de diciembre de 2019 cuando se reportó la desaparición de María Guadalupe del Toro, y su cuerpo fue hallado seis días después en un lote baldío de la capital michoacana, por lo que el exmarido, Martín G., fue vinculado a proceso y desde entonces espera por una sentencia.