Hijo del periodista Fredid Román fue asesinado semanas antes que su padre en Guerrero

"Al momento no se descarta ninguna línea de investigación , se está viendo la posible relación de estos hechos que antecedieron a la muerte de Fredid, para ver si tienen relación con los hechos y se sigue avanzando en las investigaciones para poder determinar los presuntos autores intelectuales y materiales de este delito", explicó el subsecretario de Seguridad.

Mejía dijo que la Fiscalía de Guerrero no descarta la posible relación del homicidio de Freddy Bladimir con el asesinato de su padre , el periodista Fredid Ramírez, quien fue víctima de un ataque armado el pasado 22 de agosto en Chilpancingo.

El funcionario detalló que el hijo de Fredid Román se dedicaba a la venta de pollo y este mismo año había sido agredido y tuvo un intento de homicidio en la localidad de Buena Vista de la Salud. No aclaró si los responsables del asesinato de Freddy Bladimir han sido identificados y detenidos. Tampoco se sabe el motivo por el que fue asesinado.

México.- El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía , dio a conocer que e l hijo del periodista Fredid Román Román fue asesinado semanas antes que su padre en una comunidad de Chilpancingo, Guerrero , por lo que no se descarta la posible relación de este hecho con el asesinato del periodista, ocurrido el 22 de agosto de 2022.

Raúl Durán Periodista

