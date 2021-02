Hombre casi mata a golpes a su padre de 88 años, en Veracruz

Veracruz.- Un hombre casi mató a su propio padre a golpes luego de que su mujer le dijera que el anciano, quien es su suegro presuntamente le enseñó sus partes íntimas, hecho registrado en el ejido La Mata de Pedernales, en el municipio de Pueblo Viejo, en Veracruz.

El hombre que agredió a su padre de 88 años de edad, fue identificado como Benjamín, por lo que el anciano fue trasladado a un hospital privado de Tampico, Tamaulipas ante la gravedad de las lesiones, luego de ser atendido en la Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, fue otra nuera quien fue a su casa luego de que los vecinos le dijeran lo sucedido y al llegar encontró a su suegro con lesiones en su cuerpo, fuertes heridas en la cabeza e inmóvil.

El anciano fue golpeado por su hijo con un palo hasta dejarlo inconsciente debido a que presuntamente le mostró sus genitales a su esposa, sin embargo la otra nuera del hombre mayor aseguró que el señor no puede ni orinar solo.

"Benjamín agredió a su propio papá. Mi suegro estaba muy golpeado y sangrando, cuando estaba en camino mi cuando me llama y preguntó que si ya me habían chismeado, yo no me imaginaba la magnitud del problema, me dijo que lo había golpeado porque le enseñó las partes íntimas a su mujer, para nosotros era inconcebible enterarnos de que había golpeado a su propio padre, lo agarrró a palos, le abrió la cabeza, lo pateo en el piso, le pegó en la espalda solo porque su mujer le comentó que le había mostrado sus genitales, cuando el viejito no puede ni orinar solo", dijo la otra nuera de la víctima, Juana R.

Ante la agresión del anciando el hermano de Benamín y su esposa hiceron una denuncia ante la Fiscalía de Pueblo Viejo, Veracruz.