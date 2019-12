Hombre muere al caer de una palapa en la Cofradía, Navolato

Navolato, Sinaloa.- En condiciones aún no claras, un hombre fue encontrado muerto dentro de un corral de borregos en la localidad Cofradía de la Loma, en el municipio de Navolato. Se trataba de Manuel N., quien tenía aproximadamente 45 años de edad, y de quien se dijo que era de oficio ejidatario.

El reporte

Alrededor de las 07:30 horas en el municipio de Navolato comenzó a correr la voz de que una persona presuntamente había caído de una palapa y que su cuerpo estaba dentro de un corral, en la comunidad antes mencionada.

Momentos después se confirmó a través del 9-1-1 el deceso de Manuel.

En esos momentos el hermetismo se apoderó de los encargados de dar seguridad, debido a que circularon diversas versiones: una de ellas afirmaba que el hoy occiso, por cuestiones no claras, había caído de una altura considerable al estar encima de una palapa, pero no se explicó qué hacía allá arriba; otra de las versiones indica que esta persona era perseguida por policías tras presuntamente haber participado en una riña. También se dijo que supuestamente los agentes trataron de bajarlo a golpes y, derivado de dicha agresión, al estar en piso firme, no soportó las lesiones, quedando muerto.

El lugar quedó bajo protección y se dio parte a personal de la Fiscalía para que fueran ellos los responsables de aclarar el misterioso suceso.

Diligencias

Personal de la Dirección de Servicios Periciales acudió al sitio indicado, donde estuvieron realizando diversos trabajos de campo en busca de evidencias que abonaran a las investigaciones. No se dijo con exactitud cuál pudo ser la causa de muerte.

El cuerpo de Manuel fue sacado de dicho corral después de más de una hora en una camilla, para ser trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le realizarían los estudios de ley que determinarían qué pasó.