Hombre que acuchilló a tres policías no hirió a pasajeros de autobús que secuestró en Mazatlán, Sinaloa

Sinaloa.- No resultaron heridos ni el chofer ni los pasajeros de la unidad de Autobuses Unidos de Sinaloa que fue secuestrada el miércoles por un sujeto armado con un cuchillo en Mazatlán, confirmó Rigoberto Rojo, jefe de operaciones de la Central de Autobuses Unidos de Sinaloa, ubicada por carretera Internacional al norte.

El miércoles en la noche, un hombre que presuntamente intentó asaltar un negocio en plaza El Mar usando un cuchillo “cebollero”, fue perseguido por policías, hirió a tres de ellos, se metió a la central de AUS y se subió a un autobús con ruta a Culiacán, y obligó al chofer a encender la marcha y dirigirse al norte. El autobús fue copado por policías cerca de Libramiento 2 y el fugitivo fue capturado.

Rigoberto Rojo especificó que el chofer no sufrió lesiones, ni los aproximadamente 10 pasajeros que estaban en el autobús, en esos lamentables hechos.

Aclaró que el sujeto armado no tuvo contacto con los pasajeros ni tampoco los amenazó de muerte, según la versión del operador.

Abundó que cuando le cerraron el paso al autobús, el hombre se bajó corriendo del autobús. Fue cuando lo detuvieron.

“¿Qué podemos decir?, es la delincuencia..., ¿qué podemos hacer?, ¿revisar a todas las personas?... gracias a Dios la empresa tiene la seguridad de cámaras, pero esos son casos aislados, es como si se sube una persona con una pistola (a un autobús), y la ve otro pasajero, ¿qué podemos decirle nosotros?”.

Rojo agregó que por el momento la dirección de la empresa ya les indicó que observen más a las personas, que si vuelven a vivir un caso de éstos, cerrar todos los camiones, tener más precaución, ver por la integridad de los pasajeros y de las demás personas. Dijo que esperan que no haya otro incidente similar.

Se negó a opinar sobre el porqué el hombre armado no fue sometido por los policías antes de entrar a AUS. “No sé las circunstancias que pasaron, a lo mejor no lo quisieron balacear, no lo quisieron herir, solamente la policía es la capacitada y es la que tiene que saber qué hicieron”.

Policía estable

Una fuente al interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal comentó que el policía que fue herido de seriedad en una muñeca, se encuentra estable.

Hay que recordar que tres policías municipales fueron heridos por el hombre del cuchillo antes de que éste tomara el autobús con pasajeros de AUS.

Hermetismo sobre el detenido

La SSPyTM de Mazatlán no proporcionó ningún dato sobre la identidad del hombre del cuchillo. Se limitaron a decir que el hombre fue entregado a la Fiscalía del Estado.

En redes sociales circulan unas imágenes del supuesto detenido, que se le ve golpeado dentro de un hospital mazatleco, junto a radiografías de fracturas en un brazo y en una pierna, y un objeto no precisado en un pie.

También en redes sociales circularon videos de la detención del hombre con el cuchillo, donde se aprecia a policías golpeando al sujeto, quien está tirado en la carretera y blandiendo aún el cuchillo con una de sus manos.

En uno de los videos, de cuando paran el autobús, se escuchan dos ruidos fuertes, que pudiera pensarse con fueron balazos.