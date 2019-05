Hombre se suicida en alcaldía Cuauhtémoc y deja impactante carta

Ciudad de México.- Un hombre de 60 años se suicidó en la alcaldía Cuauhtémoc y dejó una conmovedora carta.

El individuo decidió quitarse la vida colgándose de un puente peatonal en Circuito Interior, a la altura de la calle Albeniz, el pasado sábado.

Los transeúntes dieron aviso al número de emergencias 911 luego de ver el cuerpo colgado en el puente, en plena mediodía.

De acuerdo con el medio @Fondo, la carta póstuma que el hombre dejó decía lo siguiente:

“Con los días y tres cirugías de columna, mi salud se ha ido desgastando, mi cuerpo y mi salud, para no ser una carga he tomado esta decisión y pido que no se culpe a nadie… también es mi decisión que sean usados los órganos de mi cuerpo que sirvan para ayudar a otras personas”.

Transeúntes reportaron la aparición del cuerpo. Foto: @Fondo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y confirmaron el hallazgo del cadáver.

A su vez arribó una ambulancia de SAMU, los paramédicos revisaron al hombre que ya no contaba con signos vitales.

"Por lo que se ve se ató la soga al cuello de un extremo y el otro lo amarró al barandal del puente y luego saltó, se debió desnucar más que asfixiarse”, comentó un vecino de la zona quien logró acercarse hasta dónde estaba el cuerpo por la parte de arriba del puente.

Fueron los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes tras las averiguaciones de peritos realizaron el levantamiento del cuerpo.