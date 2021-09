Hombres fueron más víctimas de delitos en México durante 2020

México.- En México y durante el 2020, se generaron 27.6 millones de delitos asociados a 21.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo que representa una tasa de 1.3 delitos por víctima (en 2019 fue de 1.4), resultando los hombres las mayores víctimas de delitos.

Además, el 28.4 por ciento de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima del delito, y en 93.3 por ciento de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación, lo que se denomina cifra negra, informó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En esta presentación se aclaró que, debido al problema que representa la denominada “cifra negra” (subregistro de delitos) en los registros administrativos de delitos, las encuestas de victimización se constituyen como la alternativa para hacer la aproximación más apegada a la realidad del fenómeno de la delincuencia.

“Las encuestas de victimización, a pesar de su enorme valor para proporcionar información sobre la victimización de personas, hogares o empresas del sector privado, no permiten medir delitos en los que no hay una víctima directa o donde la víctima no es una persona (delitos sin víctima identificable), tales como el lavado de dinero, el tráfico de drogas, de armas o de personas, entre otros”, explicó Óscar Jaimes, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi.

Hombres afectados por delitos

De acuerdo con la Envipe 2021, la incidencia delictiva en los delitos personales, es decir, aquellos que afectan a la persona de manera directa y no colectiva (tales como el robo a casa habitación, fraude, extorsión, amenazas verbales y lesiones) es mayor en los hombres para la mayoría de los delitos, excepto para los delitos sexuales, donde las mujeres son más vulneradas por este tipo de delitos al contar con una tasa de incidencia de 3 mil 140 delitos por cada 100 mil mujeres, cifra estadísticamente inferior a los 4 mil 752 delitos estimados en 2019. Se contabilizan ocho delitos sexuales cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres.

Es preciso recordar que, al igual que la edición de 2020, la Envipe 2021 incluye como periodo de referencia a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. En ese sentido, para 2020, la Envipe estima una tasa de 30 mil 601 delitos por cada 100 mil habitantes, y las pruebas de hipótesis demuestran que, estadísticamente, la incidencia delictiva tuvo una disminución respecto del año anterior.

Costo del delito

De acuerdo con estos resultados, también se informó que, en cuanto al costo del delito, la Envipe permitió estimar que, para 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, 1.85 por ciento del PIB.

Lo que equivale a 7 mil 155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. Por lo que las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares que asciende a 92.4 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron los 185.2 mil millones de pesos restantes.

En el caso de las víctimas de robo total de vehículo, tuvieron una pérdida promedio de 30 mil 673 pesos; mientras que las personas que sufrieron fraude perdieron 8 mil 817 pesos en promedio.

Pérdida de tiempo

En cuanto al nivel de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación, la Envipe 2021 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo, con 33.9 por ciento, y la desconfianza en la autoridad, con 14.2 por ciento.

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento. Durante el mismo periodo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5 por ciento en su municipio o demarcación territorial y 41.9 por ciento en su colonia o localidad.

Dichas estimaciones fueron estadísticamente menores a las registradas en 2020. En ese tenor, la Envipe informó que durante 2020 se inició carpeta de investigación en 6.7 por ciento del total de los delitos, lo cual indica una reducción estadísticamente significativa en comparación con 2019, cuando dicha estimación fue del 7.6 por ciento.

Lo anterior implica un 93.3 por ciento de delitos donde no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, cifra estadísticamente superior a la estimación de 92.4 por ciento en 2019.

Los Datos

En pandemia

Al igual que la edición de 2020, la Envipe 2021 incluye como periodo de referencia a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (covid-19) y la implementación de medidas oficiales para evitar su propagación. La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes es uno de los principales indicadores que se genera con las encuestas de victimización y que se conoce también como “prevalencia delictiva”.

La tasa de incidencia delictiva

Por cada 100 mil habitantes, en 2020 fue de 30 601, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2019, que fue de 33 659.