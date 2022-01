Horror en Zacatecas: hallan cabezas humanas y narcomensaje del CJNG en Jerez

Cabe señalar que junto a los restos fueron colocados dos narcomensajes firmados por el CJNG. Escenas de este tipo se han vuelto habituales en el estado de Zacatecas, sumido en una espiral de violencia que no parece tener fin debido a la guerra que sostienen grupos del crimen organizado por el control del territorio.

Las víctimas no han sido identificadas hasta ahora. Medios locales reportaron que una de las cabezas pertenecía a una mujer joven , pero se desconocen más detalles. Tampoco se sabe si los restos pertenecen únicamente a tres personas, dado el número de cabezas, o acaso hay más víctimas.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.