Hueman, acusado del feminicidio de Itzel en El Fuerte, no tenía antecedentes penales

El Fuerte, Sinaloa.- Hueman Fernando G , de 35 años, sospechoso de cometer el feminicidio de Itzel O , de 20 años, que sucedió en la colonia centro en El Fuerte , Sinaloa , la mañana del miércoles 20 de abril, era muy serio, casi no convivía con nadie y trabajaba en el campo. Al parecer en el corte de arándano. El joven no tenía antecedentes penales , menos una falta al Bando de Policía y Buen Gobierno, informaron las autoridades.

