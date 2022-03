¡Iban armados! Hallan rifles tras accidente en la autopista Culiacán - Mazatlán

Culiacán, Sinaloa.- Forenses encontraron armas largas tras el accidente en la autopista Culiacán - Mazatlán, que dejó como saldo una persona muerta y dos heridos, los cuales ya son atendidos en hospitales.

Durante la mañana del 01 de marzo del 2022, se registró un accidente automovilístico en el kilómetro 130 de la carretera de cuota que conecta a Culiacán con Mazatlán, aproximadamente a las 08:00 horas.

Luego de que se realizó el reporte a los servicios de emergencia, paramédicos de Cruz Roja de Elota acudieron al sitio donde quedó el auto Jetta, color blanco y de modelo reciente, totalmente destrozado.

En el sitio, confirmaron la muerte de uno de los pasajeros, quien terminó expulsado fuera del auto, mientras que uno de los heridos sufrió el amputamiento de una mano.

Tras un rumor de que se presentaron sujetos armados al lugar donde ocurrió el accidente en la autopista Culiacán - Mazatlán, elementos de la Policía Estatal de Sinaloa y guardias nacionales acudieron a asegurar el sitio.

Por su parte, forenses de la Fiscalía General de Sinaloa también fueron requeridos en el lugar y fueron ellos quienes confirmaron que tras la volcadura del auto, al menos 3 armas largas y una pistola corta, quedaron regadas.

Fue el subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Carlos Alberto Hernández quien confirmó a Debate, en el lugar del accidente, el hallazgo de las cuatro armas y precisó que aún no habían revisado el interior del auto para confirmar si había más armas o no. No se detallaron los nombres de las armas aseguradas.

Sobre el accidente solo se reveló que el conductor pudo haber perdido el control del vehículo cuando viajaba de Mazatlán a Culiacán, lo que permitió que se volcara y diera volteretas sobre la carretera y la orilla de esta, hasta quedar inerte y completamente destruido.

Cabe señalar que también se presumía que un tráiler había participado en el accidente del auto en la autopista Culiacán - Mazatlán, no obstante, esto, ni la presencia de sujetos armados, pudo ser confirmada en el lugar de los hechos.

Finalmente, las autoridades de Sinaloa no han informado sobre la identidad de las personas heridas que sobrevivieron al accidente, ni de la persona que falleció.