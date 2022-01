Identifican al hombre que arrojó el cuerpo de Tadeo a basurero del penal en Puebla

Puebla.- La Fiscalía de Puebla confirmó que tiene identificado al que arrojó el cuerpo del bebé al basurero del Penal de San Miguel, Puebla, no obstante no dio detalles sobre la persona, ni tampoco informaron si ya estaba detenido o no.

A través de un comunicado de prensa el 22 de enero del 2022, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el bebé de tres meses hallado en un contenedor de basura en un penal de Puebla, es Tadeo, el bebé que fue exhumado de un panteón en Iztapalapa, Ciudad de México.

“Cabe mencionar que ya se ha identificado a la persona que depositó el cuerpo del menor en el contenedor de basura del Centro Penitenciario”, informó la Fiscalía de Puebla sobre el presunto responsable de arrojar el cuerpo de Tadeo al basurero en el penal.

Aunque no dieron a conocer el nombre, precisaron que estaba identificado gracias a archivos de videovigilancia.

Cabe señalar que la Fiscalía de Puebla confirmó que el cuerpo del bebé de tres meses, identificado como Tadeo, tenía una cinta pegada en el pecho con unos nombres y apellidos en ellos.

Sin embargo, tras entrevistarse con las personas que tenían apellidos coincidentes con los de la cinta en el pecho del cuerpo del bebé, se estableció que no había parentesco con ellos.

A pesar de que la Fiscalía de Puebla asume estar cerca de finalizar con la investigación, no ha revelado información acerca de cómo llegó el cuerpo del bebé desde el panteón en Iztapalapa en la Ciudad de México al penal de San Miguel en Puebla.

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México ya comenzó a investigar la exhumación del cadáver del bebé de 3 meses de edad, extraído de un cementerio ubicado en la delegación de Iztapalapa, sin dar más detalles del caso.