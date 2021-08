¡Imparables los asesinatos de políticos en Veracruz! Asesinan al morenista José Escamilla

Veracruz.- Los asesinatos de políticos electos o que participaron en las elecciones no han parado en México, durante este sábado 29 de agosto se registró el asesinato de José Escamilla Aguilera, un morenista en Córdoba, Veracruz.

De acuerdo a la información que reveló la Policía Estatal de Veracruz a Reforma, José Escamilla era regidor tercero electo para el Ayuntamiento de Córdoba.

Sobre como ocurrió el asesinato, se informó que fueron al menos dos sujetos desconocidos, que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes se acercaron al auto que conducía José Escamilla sobre la Avenida 23, a la altura del fraccionamiento Nueva Elizabeth en Córdoba.

Tras estar lo suficientemente cerca, uno de los motociclistas sacó una pistola y comenzó a disparar sin piedad y en múltiples ocasiones contra el político de Morena recienteme elegido para desempeñar un cargo en el Ayuntamiento de Córdoba.

José Escamilla Aguilera también es señalado como ex coordinador de campaña de Juan Martínez Flores, Alcalde electo de Morena en Córdoba.

Cabe señalar que los ataques armados en contra de autos son muy comunes en México, de modo que también durante la tarde de este sábado 28 de agosto, un niño de solo cinco años de edad falleció al recibir un balazo en la cabeza, cuando viajaba en una camioneta con dos adultos, tras salir de un partido de futbol.

Este viernes 27 de agosto, Grodetz Rios, quien se desempeñaba como coordinador del Partido del Trabajo en ese Municipio de Veracruz, fue asesinado a balazos en la comunidad de Santa Lucía.

El Ejército y la Guardia Nacional desplegaron a 130 elementos para la revisión de automóviles en puestos de control y en coordinación con la Policía Estatal de Veracruz iniciaron la búsqueda de los agresores, con base a los testimonios sin resultados óptimos.

"Hoy no solo le pegaron de tiros al más cercano de mis colaboradores, le dispararon a la esperanza de cambio de esta ciudad y dispararon contra la democracia. Estoy indignado por el asesinato de Pepe, pero esta violencia no me intimidará", publicó en su Facebook Juan Martínez Flores, alcalde electo de Morena para Córdoba y amigo de José Escamilla.

Uno de las publicaciones que realizó el alcalde electo de Córdoba por el asesinato de José Escamilla. Foto: Captura de pantalla