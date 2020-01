Imparables los homicidios en México desde hace 29 años

México.- Los homicidios en México han incrementado en los últimos 29 años de forma alarmante. Hijos, madres y hermanos han perdido a sus familiares, y cada año son más las víctimas. De acuerdo con un estudio del Inegi y un análisis realizado por esta casa editorial a sus cifras, desde 1990, hasta el primer semestre del 2019, en México se han registrado 260 mil 768 homicidios.

Los hombres representaron la cifra más elevada, con 232 mil 001 casos, y las mujeres alcanzaron 27 mil 897 casos durante el mismo periodo. Asimismo, la mayor incidencia comenzó en el 2010, cuando se duplicaron la cifras durante la guerra contra el narco, y a partir de ese momento ninguna estrategia de seguridad, presidente o secretario de Estado ha podido evitar que las cifras sigan creciendo.

Incidencia por sexenios

Analizando la información, el histórico de homicidios del Inegi abarca cuatro años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de 1990 a 1994. La cifra de menores casos durante ese periodo fue de 7 mil 187 homicidios en 1990, y la mayor fue de 8 mil 222, en 1992. Para el siguiente sexenio, con Ernesto Zedillo (diciembre 1994 al 2000) la incidencia disminuyó gradualmente, alcanzando como mínimo 5 mil 456 homicidios.

Este panorama fue recurrente durante el Gobierno de Vicente Fox, de Acción Nacional, que, incluso, de acuerdo con los datos, alcanzó la incidencia más baja en un sexenio. El 2004 registró 4 mil 698 casos.

A pesar de que durante los primeros tres años del Gobierno de Felipe Calderón las cifras de homicidios seguían su incidencia a la baja, como se había registrado desde Ernesto Zedillo, los casos comenzaron a duplicarse en el 2010, cuando se reportaron 12 mil 086 homicidios, de 8 mil 821 homicidios que se habían registrado en 2009. Desde el 2010 no se han registrado disminuciones significativas. Contrariamente, las cifras han seguido al alza.

Asimismo, el 2018 se convirtió en el año más violento de todo el comparativo, con 17 mil 772 homicidios, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el retorno del PRI a la presidencia. Para el 2019, el primer año de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, hubo un registro de 17 mil 198 homicidios, pero solo hasta el primer semestre de dicho año.

Víctimas por género

En la incidencia por género, los casos también incrementaron desde el 2010. No obstante, el 2017, durante el Gobierno de Peña Nieto, se registró el peor año de homicidios de mujeres, alcanzando mil 618 casos oficiales. El 2018, en el caso de los hombres fue el de mayores decesos por homicidio, con 15 mil 871 casos.

Las estadísticas revelan que en el primer semestre del 2019 se registraron 17 mil 198 homicidios en México; es decir, una razón de 14 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que fue igual a la registrada en 2018.

Entre las principales causas de defunción en homicidios de mayor incidencia, en el primer semestre del 2019 se encontró la agresión con disparo de otras armas de fuego y las no especificadas, seguido de agresión con objeto cortante y agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, por orden de incidencia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que las cifras se derivan de la estadística de defunciones registradas a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas, y que son recopilados mensualmente por el Inegi.

Precisa que las fuentes informantes que tuvieron al menos un registro de homicidio corresponden a 188 Oficialías del Registro Civil, a 104 Servicios Médicos Forenses y a 206 Agencias del Ministerio Público.

Estrategias nulas

David Ramírez, coordinador del Programa de Seguridad en el centro México Evalúa, opinó para EL DEBATE que las cifras de inseguridad histórica, particularmente en estados específicos, revelan que las decisiones que se han tomando en los tres niveles de Gobierno, donde concierne el tema de seguridad, no han sido las correctas: «Básicamente, no están dando los resultados esperados», señaló.

El también investigador asociado en la Universidad Anáhuac y miembro del Sistema Nacional de Investigadores expuso que México enfrenta importantes problemas de pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios públicos y de oportunidades, pero eso no significa que se pueda tejer una línea directa entre la pobreza, o alguna dimensión de la pobreza, a la probabilidad de que un joven o un adulto realicen una conducta ilegal, criminal y violenta: «Partiendo de ese supuesto, si nosotros nos ponemos a pensar en los programas sociales, que son ahora parte importante de la estrategia de Gobierno, nos podríamos preguntar si ese tipo de programas sociales, que sin duda van a ayudar o pueden ayudar a mejorar ciertas condiciones desfavorables en las que vive este grupo, pero no podemos decir lo mismo si en el corto y mediano plazo van a ayudar a evitar que el día de mañana un joven cometa un homicidio o una actividad ilegal», explicó.

Lo anterior, al destacar que la estructura de los programas de prevención requieren atención directa a un problema y los programas sociales ayudan a todos.

Ante las alarmantes cifras mostradas por el Inegi, el especialista David Ramírez expuso que la cifra negra es un gran problema que debería tomarse en cuenta. Aclaró que este factor no es ajeno a otros países, al destacar que ninguno de ellos tiene una cifra exacta en delitos ni ha logrado desaparecer la cifra negra.

Expuso que mientras que en México la cifra negra ronda el 93 y 95 por ciento; en otros países con sistemas más funcionales la cifra negra está alrededor del 60 por ciento. Por lo tanto, señaló que reducir en México la cifra negra implicaría también reducir el principal problema que la provoca: la impunidad.

Feminicidios y asesinatos de mujeres

En un panorama en el que los homicidios a mujeres incrementaron de manera importante y gradualmente, Anajilda Mondaca Cota, doctora en estudios científico-sociales, indicó a EL DEBATE que el perfil de la mujer, por su estatus económico, estudios o lugar de residencia, poco o mucho tiene que ver con sus asesinatos.

Lamentó que lo mismo se asesina a mujeres que están en espacios o en ámbitos de extrema pobreza, como puede suceder con activistas, con personas de niveles académicos altos o en posiciones económicas mejores: «Finalmente, es lo que menos preocupa a quienes cometen los asesinatos», opinó.

No obstante, la especialista indicó que antes sí se reflejaban los asesinatos a mujeres con menos nivel educativo o bajas condiciones de calidad de vida o precariedad, pero ahora se ve en todos los niveles.

Lo que ha cambiado en los últimos años, de acuerdo con Mondaca Cota, son las formas de violencia con las que se asesina a las mujeres: «Me parece que estas formas de violencia también son muy preocupantes, muy alarmantes, porque son indicadores, señales que nos permiten determinar si fue feminicidio o un asesinato, que no corresponde necesariamente a un feminicidio, y en eso tiene que ver mucho la forma de violencia», aseveró. Lo más preocupante —dijo— es que cada vez se cometen asesinatos y feminicidios mucho más atroces y con una carga de odio mucho más fuerte.

Las cifras del Inegi —comentó— tienen que ver con la poca atención que se ha dado a la violencia contra las mujeres por parte del estado en general y de los Gobiernos locales y estatales.

Mencionó que el tema de la seguridad no ha sido y no corresponde a las necesidades, las cifras y a la propia situación de violencia que se padece: «Los protocolos para atender la violencia de género, el feminicidio, dejan mucho qué desear. El mismo protocolo implica cierto tipo de violencia. Cuando no se le cree a la familia o a la mujer, desde ahí ya hay una violencia de tipo administrativo, una desatención; de ahí en adelante, desde cuestionamientos que se hacen que si porque iba vestida de una manera», ejemplificó.

A su vez, hizo hincapié en que también hay una fuerte influencia o impacto que tiene que ver con el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y la extorsión, que son parte de la criminalidad de la delincuencia organizada, en la que se tiene que reconocer —sostuvo— que la presencia de las mujeres ya tiene cierta importancia.

Nota:

Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09), según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión. (CIE-10).

Cifras preliminares con corte al 21 de enero del 2020, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.

Nota 2.

?: Se refiere a que no se informó el sexo de la víctima

Fuente: Inegi. Estadísticas Vitales.