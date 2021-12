Implementa operativo Casco Seguro en El Fuerte para prevenir accidentes de motocicletas

El Fuerte, Sinaloa.- Con el objetivo primordial de prevenir accidentes y evitar pérdida de vidas humanas, el Ayuntamiento de El Fuerte, a través de la dirección de Seguridad Publica, implementó el operativo Casco Seguro.

Al respecto, el alcalde Gildardo Leyva Ortega señaló que este se estará trabajando en conjunto con el operativo de Seguridad Guadalupe Reyes, pero que quedará como campaña permanente con una continua concientización sobre la importancia del uso de casco a motociclistas del municipio, por lo que exhortó a los ciudadanos a atender estas medidas de prevención.

“Queremos un municipio de ejemplo que respeten las reglas de seguridad y tránsito, de esa manera podremos prevenir accidentes, por ello mi interés para salvaguardar la vida de todos quienes vivimos y nos visitan en nuestro Fuerte, vamos creando conciencia vamos cuidándonos”, expresó.

Al respecto, el director General de Seguridad Pública, Nathanael Téllez, informó que este operativo de Casco Seguro se extenderá a todas las sindicaturas y localidades del municipio para evitar en el mayor grado posible accidentes en estas unidades.

Este operativo, señaló, contempla multas y decomisos para aquellos motociclistas que infrinjan el reglamento de vialidad.

“Nos interesa que en El Fuerte no haya accidentes, no haya lesionados, que no haya personas que desgraciadamente pierdan la vida por accidentes en motocicleta”, puntualizó.