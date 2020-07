Incendio arrasa con una dulcería en el primer cuadro de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La densa nube de humo empezó a salir de un tercer piso, los peatones corrieron a avisar a los encargados del inmueble sobre lo que estaba sucediendo, pero estos ya sabían y se estaban saliendo del negocio.

Un voraz incendio prácticamente arrasó con una dulcería que se encuentra localizada en Miguel Hidalgo y Niños Héroes, en el primer cuadro de la ciudad, ayer al mediodía.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En el siniestro, que duró más de 15 horas, hubo tres bomberos que resultaron intoxicados. Además fue necesario evacuar a empleados de negocios cercanos así como una dependencia del Ayuntamiento de Ahome.

El siniestro se miraba a kilómetros

A las 12:00 horas, todo estaba transcurriendo sin novedad en ese crucero, los empleados del local comercial estaban desempeñando sus actividades. En la dependencia del Ayuntamiento de Ahome, localizada enfrente del Centro Dulcero, el personal de guardia, llevaba a cabo sus labores. En los locales de los alrededores todo era tranquilidad y es que debido a la contingencia del Covid-19 la actividad comercial va poco a poco.

De repente empezó a salir humo del tercer piso del viejo edificio que estaba funcionando como dulcería; la nube fue vista por automovilistas, peatones y por trabajadores del local. No hubo nada que hacer y es que las llamas se propagaron en segundos en todo el tercer piso debido a que estaba habilitado como bodega; los trabajadores de la dulcería se salieron junto con los clientes y proveedores que estaban en ese momento y es que las llamas estaban fuera de control. El personal de Ayuntamiento también se retiró.

Últimas noticias de policíaca local en los siguientes enlaces:

Policíaca Los Mochis - Policíaca Sinaloa

Aviso y movilización

Las llamadas al servicio de emergencia 911 empezaron a entrar una y otra vez; el mismo reporte: se está quemando la dulcería que está frente a Salud Municipal.

Policías municipales preventivos y agentes de tránsito fueron los primeros en llegar debido a que estaban asignados a la vigilancia del centro. Al ver la magnitud del siniestro, pidieron que los rescatistas se apresuraran porque el fuego estaba fuera de control en la tercera planta y había riesgo de que se propagara a otros locales. Personal de Bomberos de Los Mochis, Veteranos, de Protección Civil de Ahome, del estado, paramédicos de Cruz Roja, de Summa, voluntarios entre otros, se trasladaron al inmueble.

En esos momentos sonó la ‘Leona’, ye era el aviso para que los bomberos que estaban en sus casas se dirigieron al llamado de auxilio y se equiparan debido a que las llamas estaban arrasando con todo.

Estos últimos se movilizaron en pipas, así como en otros vehículos. Las llamas se apreciaban por varios ventanales, no había tiempo que perder y es que el fuego avanzaba, el humaredón se miraba a kilómetros de distancia y las llamadas al 911 no cesaban. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, arribó al siniestro para girar instrucciones a los municipales y confirmó que en ese momento no había lesionados.

Intensa lucha

Con la ayuda de una grúa de los tragahúmo subieron los primeros elementos a combatir el fuego desde las alturas. Sin embargo, los curiosos entorpecían las labores, por lo que fue necesario que los agentes municipales les dijeran varias veces a los peatones que se alejaran y es que el viejo edificio podría derrumbarse.

El director de Protección Civil de Ahome, Salvador Lamphar, comentó que se desconocía qué causó el siniestro y por lo pronto estaban concentrados en combatir las llamas.

Por favor, señores, retírense, que no ven que hay riesgo de que el edificio se derrumbe, les dijo un municipal a los curiosos.

En esos momentos, por recomendaciones de Protección Civil llegaron trabajadores de la CFE para cortar la electricidad y evitar un accidente entre los rescatistas; esto dejó a más de 150 negocios sin luz. Los horas pasaban y los bomberos seguían luchando contra las llamas que prácticamente ya estaban en la segunda y primera planta, las pérdidas eran totales. Luego abrieron boquetes, por los exteriores del edificio, para rociarle chorros de agua a la lumbre.

Más tarde llegaron de apoyo bomberos de El Fuerte, de Guasave y personal de la Marina. Poco a poco la situación fue controlada por los tragahúmo, quienes tuvieron a varios compañeros intoxicados durante la lucha contra el fuego.

LOS DATOS

CON TODO

Desde varios ángulos estuvieron combatiendo las llamas los tragahúmo y es que estas no cesaban debido al fuerte viento.

Te puede interesar

Narcotráfico. Los criminales han mostrado en las últimas semanas peores niveles de desafío y cinismo en México

Asesinan a hombre detrás de oficinas de la Policía de Investigación en Culiacán

Hallan el cadáver de un hombre junto a La Costerita, al sur de Culiacán