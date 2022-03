Incendio dejó reducido a cenizas a restaurante ubicado en la carretera Chapala, Jalisco

Acudieron también al apoyo Oficiales de Protección Civil y Bomberos de los municipios de San Pedro Tlaquepaque y El Salto , la Unidad Estatal de Protección Civil, así como oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal y Paramédicos de Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco. Lee más: Ahora buscan a atlistas implicados en riña Atlas vs Querétaro

Periodista formado en la Universidad de Guadalajara, me apasiona contribuir al ejercicio de información que toda sociedad democrática merece para su correcto desarrollo. He escrito sobre cultura y desarrollado proyectos para la difusión de la música. Me especializo en temas económicos y políticos, Jalisco y el país.