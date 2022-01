Incendio en casa de lámina y cartón moviliza a cuerpos de emergencia en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El incendio de una casa de lámina y cartón movilizó a los cuerpos de emergencia esta tarde del lunes sobre la calle Principal esquina con Progreso en el sector Pipila, al oriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Alrededor de las 17:55 horas se reportó a las autoridades que una casa construida de lámina y cartón estaba incendiándose, por lo que de inmediato se movilizaron al sitio.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos Culiacán, quienes comenzaron a realizar labores para sofocar las llamas.

Tras sofocar el fuego, los elementos de emergencia comenzaron a remover escombros para asegurarse que las llamas no resurjan de nuevo y pongan en riesgo a la ciudadanía. Las autoridades no informaron las causas que provocaron el incendio, donde afortunadamente solo se reportaron pérdidas materiales y no humanas.