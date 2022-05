Indaga SSPC a sujetos vinculados a caso Debanhi Escobar

Nuevo León.- Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Publica, informó que la SSPC colabora con la Fiscalía de Nuevo León en la investigación de sujetos que podrían esta vinculados con el caso Debanhi.

"Queremos subrayar algo muy importante. A partir del intercambio de información, el grupo que puso a disposición la SSPC ha realizado acciones técnicas y de inteligencia en apoyo a la Fiscalía a efecto de ubicar sujetos que podrían haber estado vinculados a la línea de investigación que se sigue por el delito de feminicidio.

"Es decir, gente que pudo haber coincidido en hora y tiempo en el mismo lugar para poder tener esa línea de investigación agotada al 100", informó Mejía..

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el subsecretario de seguridad comentó que la SSPC tendrá participación en la homologación de una opinión final del caso desde una perspectiva de género.

"La Fiscalía de Nuevo León (FGJENL) gestionará la homologación de una sola opinión final de la necropsia de ley en la cual participarán autoridades federales y locales, lo que permitirá fortalecer los estudios periciales y toxicológicos, desde una perspectiva de género", mencionó.

Asimismo, Mejía Berdeja dijo que la Secretaría de Seguridad estableció también una vía de comunicación permanente con los familiares de Debanhi.

Ayer, tras salir de una nueva inspección al motel Nueva Castilla, el padre de Debanhi Escobar reveló que contaron 15 cámaras de seguridad en el lugar, de las que espera poder revisar las imágenes en los próximos días.

Precisó que todas son de grabación y no de monitoreo, aunque ninguna apunta al área de cisterna.

"Hay alrededor de 15 cámaras, y quería verificar para cuando me pasen la información de los videos, checarlos todos", dijo.

"Sabemos que es mucha información la que deben tener esos videos de los DVR".

Previamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado mostró los videos de dos de las 15 cámaras de seguridad: una al interior del motel y otra a la altura de la caseta, que captaron los últimos minutos de Debanhi Escobar antes de desaparecer.

Ejecuciones, sin relación con ejercicio periodístico.- SSPC

Por otra parte, Ricardo Mejía Berdeja aseguró que las ejecuciones recientes de los periodistas Luis Enrique Ramos, Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García no están ligadas a su labor periodística.

"El periodista no se había incorporado al mecanismo de protección a periodistas de la Segob, no se descarta ninguna línea pero con los indicios que hay, con los datos de prueba que se tienen, se puede señalar que no hay ningún elemento que esta homicidio esté vinculado con su oficio de carácter periodístico", dijo el subsecretario respecto al caso de Luis Enrique en Sinaloa.

"(...) No hay ningún elemento que lo relacione con la actividad periodística, pero sí una línea muy sólida con la delincuencia organizada", señaló en cuanto al caso de las periodistas veracruzanas.

En el caso de Luis Enrique Ramos, Mejía destacó que ya se tiene señalado al presunto culpable, mientras que en el caso de Yessenia y Sheila ya también se ubicaron a los presuntos autores materiales por parte del Ministerio Público, por lo que esperan pronto sus detenciones.